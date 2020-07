Lac du Bourget : quand les mégots de cigarettes peuvent être recyclés en lunettes !

On ne le sait pas forcément mais les mégots de cigarette peuvent être recyclés car ils sont en plastique. C’est le message passé lors d’un atelier organisé par la communauté d’agglomération Grand Lac sur la plage du Lido sur les bords du Lac du Bourget, ce dimanche matin (l’après-midi le stand était installé à Brison-Saint-Innoncent).

Reportage sur la plage du Lido, Lac du Bourget Copier

Premier message : arrêter de jeter les mégots n’importe où

Cette opération est aussi bien sûr l’occasion de rappeler qu’il ne faut pas jeter les mégots sur les plages (où n’importe, d’ailleurs). Julien Bouhouf animateur de cet atelier explique _« qu’_un mégot met 12 ans à se dégrader dans la nature. Et un seul mégot peut polluer 500 litres d’eau ».

Stand de sensibilisation sur la plage du Lido © Radio France - Anne Chovet

Les mégots peuvent être transformés en lunettes

Ne pas jeter les mégots par terre donc, mais à la poubelle, et le mieux serait même de les jeter, quand c’est possible, dans des collecteurs spécifiques, pour ensuite les recycler. C’est le but de l’entreprise EcoMégot (labélisée Economie Sociale et Solidaire) pour laquelle travaille Julien Bouhouf. « Nous valorisons déjà les mégots en combustible, on crée des petites briquettes qui vont alimenter des cimenteries plutôt que d’utiliser de l’énergie fossile. Et là on vient de déposer un brevet pour recréer de la matière plastique sans utilisation d’eau ni de solvant. On pourra faire des lunettes, des pièces de vélo..., énormément de choses ».

Grand Lac réfléchit à l’achat de collecteurs de mégots pour les installer sur des plages du Lac du Bourget, et pour que ces mégots soient donc ensuite recyclés.

Un collecteur de mégots © Radio France - Anne Chovet