PHOTOS - Lacanau installe des seaux plage propre pour les promeneurs, une première en Gironde

Si vous vous promenez sur la plage à Lacanau, vous verrez peut-être des seaux bleu, avec dessus cette inscription "seau de plage propre." C'est une première en Gironde : l'idée vient d'une association sportive, les filles de l'O, qui se sont inspirées d'une initiative similaire dans les Landes. L'objectif de ces seaux disposés sur trois points le long des plages canaulaises est de permettre à chaque promeneur d'apporter sa pierre à l'édifice en ramassant les nombreux déchets présents en front de mer. A partir du samedi 23 février, on les retrouvera ainsi sur la plage nord, en face du surf club, à l'entrée de la plage centrale et sur la plage sud près du Rainbow café.

La mairie de Lacanau et le Smicotom (Syndicat Mixte pour la Collecte et le Traitement des Ordures Ménagères dans le Nord-Médoc) se sont associés au dispositif en installant des bacs à marée le long de la mer, des bennes prévues spécifiquement pour recevoir les déchets ramassés sur les plages. Ces "bacs à marée" existent déjà dans le nord-Médoc où ils ont été créés par ALEA (Art Littoral et Environnement en Aquitaine) suite à un appel à projet. Cette association se charge d'ailleurs de décorer les bennes avec des enfants afin de lier l'art à la sensibilisation environnementale.

Les bacs à marée seront retirés au printemps puisqu'un nettoyage quotidien des plages est effectué l'été. Les seaux plage propre ont, en revanche, vocation à rester toute l'année s'ils ne sont pas détériorés pendant cette première expérimentation.

Depuis samedi 23 février 2020, les promeneurs à Lacanau-Océan trouveront des "seaux plage propre" pour ramasser les déchets en bord de mer. © Radio France - Solène de Larquier

Hélène et Gabin viennent de Bordeaux et participent à ce ramassage collectif pour l'inauguration des seaux plage propre. © Radio France - Solène de Larquier

Devant les nouveaux bacs à marée, voici la quantité de déchets ramassés par la cinquantaine de bénévoles en une heure. © Radio France - Solène de Larquier