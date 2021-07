Lactalis : l'usine de Laval-Changé épinglée par les services de l'État

"La sécurité des sites industriels à risques est globalement satisfaisante sur l'ensemble du territoire, mais plusieurs sites font encore l'objet d'incidents réguliers ou de non-conformités récurrentes" explique ce mardi 6 juillet 2021, le ministère de la Transition Écologique. L'État vient en effet de placer 13 sites industriels en "vigilance renforcée".

Rejets aqueux non-conformes

Six exploitants sont épinglés : (Pena) le gestionnaire de déchets, Tereos (sucrier), le SIAAP (Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne), Esso (compagnie pétrolière), Yara (fabricant d'engrais) et le groupe mayennais Lactalis. Pour ce dernier, cinq usines fromagères sont pointées du doigt par les services de l'État : celle de Riom-es-Montagne, Lons-le-Saunier, Raguin-Vercel, Xertigny, et Laval-Changé en Mayenne qui transforme le lait et qui fabrique les yaourts de la marque La Laitière.

Les services de l'État pointent du doigt des problèmes de rejets aqueux non-conformes par ces usines fromagères, et un problème de refonte de réseaux des eaux usées pour le site de Xertigny dans les Vosges. Lactalis a présenté un plan de mise en conformité "fait de mesures concrètes et vérifiables", qu'il doit désormais appliqué d'ici fin 2022. Le ministère de la Transition Écologique précise que ces plans sont consultables par le public sur le site du ministère, "gage de transparence pour les riverains".

Plusieurs condamnations dans le passé

Cette liste des 13 sites sera ensuite révisée une fois par an, en fonction de la bonne application des plans de mise en conformité. Plusieurs sites du groupe Lactalis ont été impliqués dans des pollutions diverses ces dernières années : la laiterie de Retiers (Ille-et-Vilaine) qui avait déversé des résidus laitiers industriels en 2017. Lactalis a été condamné à payer une amende de 250.000€.

La fromagerie Étoile du Vercors à Saint-Just-de-Claix en Isère, filiale du groupe mayennais, a elle aussi été accusée de déverser des effluents dans une rivière. Lactalis a d'ailleurs bâti une station d'épuration fin 2020 pour régler le problème. Enfin en 2012, la société Clélia, appartenant au géant laitier mayennais, a été condamnée par le tribunal correctionnel de Laval pour délit de pollution des eaux dans l'Oudon.