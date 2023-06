Lafarge : le conseil municipal de Château-Gontier-sur-Mayenne vote un recours contre les arrêtés préfectoraux

Le bras de fer se poursuit dans le sud du département et ça concerne un dossier environnemental et économique. Le conseil municipal de Château-Gontier-sur-Mayenne a voté à l'unanimité mardi 20 juin un recours contentieux contre les arrêtés de la préfecture de la Mayenne qui autorisent le groupe Lafarge à agrandir une carrière sur une zone humide et sur près de 20 hectares de bois, abritant des espèces protégées.

ⓘ Publicité

Au mois de mai, la préfecture avait rejeté les deux premiers recours grâcieux déposés par la ville et par la fédération pour l'environnement. Dans une réponse écrite, les services de l'Etat estimaient que les études menées par les experts de Lafarge étaient complètes et les garanties de compensation des zones naturelles détruites suffisantes.

La fédération mayennaise pour l'environnement va également déposer une recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes pour dénoncer l'autorisation préfectorale donnée à l'entreprise Lafarge.