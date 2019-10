L"air que vous respirez en Gironde est-il de bonne qualité ?

Gironde, France

Selon ATMO Nouvelle Aquitaine, la qualité de l'air se mesure au quotidien dans le département de la gironde et dans la métropole Bordelaise, les différents secteurs géographiques, au plus près des axes routiers, en milieu urbain ou rural, certains secteurs sont plus sensibles à la pollution. Régulièrement aussi, des décisions sont prises pour améliorer l'air comme cela a été le cas, pour la fermeture aux voitures sur le pont de pierre à Bordeaux.

Les différents points de mesures de la qualité de l'air sont effectués grâce à des cabines équipées d'appareils de mesure. Ce sont les ingénieurs d'ATMO qui surveille ces mesures 24h sur 24h. Julie Gault d'ATMO et Benoit Duval ingénieur d'études. Copier

L'air que vous respirez dans la métropole Bordelaise est de meilleure qualité qu'il y a dix ans, selon les nouvelles habitudes de vie comme utiliser d'avantage de mode de déplacements verts comme le vélo, ou préférer le covoiturage. La pollution de l'air est surtout une incidence de la météo, lors des journées de fortes chaleurs, et il est peu conseillé de porter un masque dans ces cas de pics de pollution.

Le masque de protection est déconseillé par Benoit Duval ingénieur d'études chez ATMO Nouvelle Aquitaine, il vous explique pourquoi ce masque est plutôt un effet de mode qu'une solution efficace. Copier

En ce qui concerne la pollution de l'air à l'intérieur des habitations, rien de plus efficace qu’une aération quotidienne de l’intérieur, plusieurs fois par jour. L’idéal est donc d’ouvrir une dizaine de minutes avant de sortir par exemple. Cela permet par exemple dans une chambre, de diminuer le niveau de dioxyde de carbone (CO2) accumulé pendant la nuit. La fin de journée et la soirée ne sont pas à négliger une fois de retour à la maison. Cette aération facilitera l’évacuation des polluants liés à la cuisine, au ménage ou encore à la toilette.