Laisser faire la nature ou replanter d'autres essences d'arbres après l'incendie de La Montagnette

Un mois après l'incendie, la nature reprend ses droits sur la Montagnette. Entre le 14 et le 18 juillet, 1500 hectares de végétation ont été détruits sur les quatre communes de Barbentane, Graveson, Boulbon et Tarascon. La commune qui a été la plus touchée est Barbentane avec des flammes le 14 juillet puis le 18 juillet. Le massif reste fermé au public et le techniciens de l'ONF réfléchissent avec le maire à la reconstruction de la forêt : selon les zones, il faut laisser faire la nature ou réfléchir à replanter d'autres essences d'arbres.

D'ici un mois, l'ONF aura terminé son état des lieux. Mais Jean-Christophe Daudet, le maire de Barbentane a déjà une idée de ce qu'il faudra modifier, notamment "cet endroit plus aride, ce mont pelé. Il faut réfléchir à comment on va restructurer ces zones car il y a des risques de glissement de terrain". Le maire montre une zone "au dessus des villas où il faudra peut-être faire le ménage dans les bois, réduire le nombre d'arbres dans ce secteur"

Le maire de Barbentane ne veut plus jouer les apprentis sorciers de la forêt

Le maire insiste : pas besoin de reboiser, il faut laisser faire la nature. Les chênes repartiront à la souche, les pins éparpilleront leurs graines pour donner naissance à d'autres arbres : "la nature renait de ses cendres et nous donne presque une leçon de vie. L’homme a joué à l’apprenti-sorcier en faisant n’importe quoi".

Le maire de Barbentane, Jean-Christophe Daudet fait confiance à la forêt pour repartir avec l'aide des techniciens de l'ONF pour la réaménager : "ça va être beaucoup de travail mais on le fera pour protéger le village avec des technique expérimentales et innovantes. Il faut aussi un travail de pédagogie avec les habitants. Le réflexe, c’est de dire 'on replante vite pour réparer' mais il faut laisser faire la nature. Il y a aussi des endroits où il faudra peut-être pas d’arbres du tout ou d’autres arbres pour parer à l’incendie à venir dans 20, 30 ou 40 ans. Donc il faut réfléchir et faire les choses intelligemment".

Si vous voulez aider la nature, ne venez pas à la Montagnette

En attendant, les balades dans la Montagnette sont interdites pour plusieurs semaines encore prévient Jean Christophe Daudet : "la nature a été martyrisée. Il faut la laisser tranquille. Les rares animaux qui restent il faut aussi les laisser tranquilles. Donc les gens qui veulent aider, surtout ne venez pas".