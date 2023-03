"Laissez des espaces non tondus dans votre jardin" : les conseils d'une chercheuse pour aider la biodiversité

Ca y est, c'est le printemps ! Un changement de saison qui promet de températures plus douces et des jours plus longs. C'est aussi le moment des premières plantations. Et nos habitudes évoluent, changement climatique oblige. Gabrielle Martin, enseignante-chercheuse au laboratoire Evolution et Diversité Biologique de l'Université Toulouse Paul Sabatier était l'invitée de France Bleu Occitanie.

Nous, particuliers qui vivons en Occitanie, devons-nous aussi nous adapter à la sécheresse ou au réchauffement climatique dans nos jardins ? Il y a des espèces qui ne peuvent plus survivre dans la région ?

Effectivement, je travaille sur des suivis de la flore sauvage en France et on essaie de comprendre comment les espèces sauvages répondent aux changements globaux, notamment au changement climatique. Et les travaux montrent que les espèces qui préfèrent les températures faibles sont plutôt en déclin en France et les espèces à préférence thermique élevée, sont plutôt en augmentation en France sont donc des espèces qui se répandent plus largement.

On entend de plus en plus ces dernières années que la région de Toulouse devient une terre méditerranéenne. C'est un raccourci ou c’est une réalité ?

Effectivement, c'est exactement ce qu'on essaie de comprendre dans nos travaux : comment et pourquoi les espèces d'affinité méridionale augmentent en abondance dans la région toulousaine. C'est ce que des collègues constatent sur certaines espèces et on fait des analyses en ce moment.

C’est une mauvaise nouvelle pour la région toulousaine ?

Il est difficile de répondre à cette question. Je ne dirais pas que c’est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Je dirais plutôt qu'on a une responsabilité dans les grandes causes de l'érosion de la biodiversité et c'est peut être sur ça qu'on pourrait réfléchir. Les grandes causes sont l'utilisation des produits phytosanitaires : les pesticides, les herbicides, les insecticides, les fongicides par exemple.

Les collectivités territoriales ont fait des efforts sur l’utilisation de produits phytosanitaires. Ça va mieux de ce point de vue-là ?

Effectivement, avec le programme zéro-phyto, il y a eu un effort des collectivités. Mais j'encourage toutes les personnes qui ont des jardins à faire de même. Il y a des travaux qui montrent que les jardins des particuliers représentent une superficie très importante en terme de superficie cumulée et qu’ils peuvent accueillir une grande biodiversité. Je conseille donc ne pas utiliser de produits phytosanitaires et de laisser des espaces au sein desquels la flore pourrait arriver à floraison et à fructification : ne tondez pas trop fréquemment vos jardins. Cela permettrait aux espèces végétales d'accomplir l'ensemble de leur cycle, mais également aux insectes de s'approvisionner en ressources florales comme le nectar le pollen et aux oiseaux de se nourrir des graine de plantes sauvages. Laissez des espaces non tondus dans votre jardin permet de diversifier un peu les espaces. C'est une façon d'accueillir une certaine biodiversité.

Retrouvez l'interview complète de Gabrielle Martin en vidéo ci-dessous :

