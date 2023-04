Lancement à La Rochelle du premier catamaran de croisière à propulsion hydrogène de Fountaine-Pajot

Présentation en grande pompe ce jeudi du Samana 59 à l'espace Encan à La Rochelle. Si le catamaran de croisière à propulsion hydrogène mouille à cinquante mètres quai Louis Prunier, dans la salle, juste à côté, près de 120 personnes sont présentes pour l'évènement. Car évènement il y a, ce catamaran de croisière à propulsion hydrogène est le premier à voir le jour.

Le premier Catamaran à propulsion hydrogène a été présenté ce jeudi 6 avril à La Rochelle © Radio France - Gérald Paris

Le fruit d' une conception de Fountaine-Pajot , devenu avec les années un acteur majeur dans la conception de catamaran de croisière, et de la société EODev, à l'origine du système hydrogène zéro émissions. Ce prototype présenté à la presse, et aux acteurs locaux ce jeudi sera ensuite testé grandeur nature dans les Caraïbes par son premier acquéreur, Magnus Lewin, le directeur général de Tradewinds, une société qui propose des croisières en catamarans.

"J'ai beaucoup voyagé dans le monde, souvent en bateau, et j'ai pu constater", dit-il, "que l'homme a eu un impact spectaculaire sur la nature, en mal bien sûr. Dans certaines zones, c'est flagrant. On s'est dit qu'il fallait changer notre mode de fonctionnement. Proposer des croisières avec un catamaran beaucoup plus vertueux. Ce concept du catamaran à hydrogène est fabuleux. On est pionnier dans cette nouvelle aventure. J'espère qu'à l'avenir, ce zéro émissions sera généralisé pour le bien de nos enfants et de notre planète."

Le catamaran Samana 59 à propulsion hydrogène © Radio France - Gérald Paris

"Il faut abandonner dès maintenant le moteur thermique diesel pour la croisière"

Pour le directeur général délégué de Fountaine-Pajot, Romain Motteau, la transition est vitale :

"Nous avons lancé un plan de transformation 2020-2030 pour viser la neutralité carbone dès 2030. Il faut abandonner dès maintenant le moteur thermique diesel pour la croisière. Il faut être courageux en s'aventurant dans cette propulsion à hydrogène. Il est aujourd'hui difficile de faire son "plein" dans les ports, mais ça viendra, on est initiateur, et on va montrer la voie, j'en suis persuadé. Cette promesse de neutralité en 2030, on la tiendra."

Au-delà des prises de parole, la présence du catamaran novateur à deux pas, montre qu'il y a maintenant du concret, du palpable. Même si le directeur général de Fountaine-Pajot s'excuse auprès de son acheteur des deux mois de retard pris sur le calendrier initial de livraison, ce catamaran naviguera bien dans les eaux claires des Caraïbes avant l'été.

Techniquement, ce catamaran est en réalité hybride

Pour l'énergie, il y a une partie classique déjà maîtrisée depuis de longues années, avec l'utilisation de panneaux solaires. Il y a plus de 4 kilos-Watt heure sur ce Samana 59, présence également d'hélices sous la coque qui tournent à l'envers, on parle d'hydro génération, comme une dynamo, et évidemment la voile, qui à elle seule peut permettre d'avancer doucement. La partie hydrogène vient en plus, pour la propulsion. Il faut charger, avant de partir, l'équivalent de 200 euros environ. L'autonomie, ensuite, en mode hydrogène, est d'une semaine environ. Idéale pour des croisiéristes qui partent sur quelques jours.

Ce catamaran mesure 59 pieds, 18,50 m de long, 8,50 m de large. Il peut accueillir 12 personnes à bord, 12 passagers et trois membres d'équipage.

Vue intérieure du Samana 59 © Radio France - Gérald Paris

Vue intérieure du Samana 59 © Radio France - Gérald Paris

Il faut débourser pour ce catamaran à propulsion hydrogène environ 2 millions d'euros. Avec une production à plus grande échelle, le coût baissera avec le temps.