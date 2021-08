Une étude génétique des Grands dauphins en mer Iroise.

Les Grands dauphins côtiers et océaniques ont-ils des contacts ou se reproduisent-ils entre eux ? Une absence de diversité génétique pourrait remettre en question leur survie à long terme. C'est pourquoi le Parc naturel marin d’Iroise lance une étude génétique en partenariat avec le Muséum National d’Histoire Naturelle.

Seulement trois groupes de Grands dauphins côtiers

Trois groupes de Grands dauphins côtiers sont connus en France métropolitaine. Trois seulement depuis la disparition du groupe d‘Arcachon en 2001. L'un vit sur l’archipel de Molène et l’autre sur la chaussée de Sein. Un troisième groupe vit au large de la Baie du Mont Saint-Michel, dans le Golfe Normand-Breton. D’autres Grands dauphins fréquentent également l’Iroise. Ils sont dits « océaniques » car ils vivent le plus souvent au large, mais font parfois des incursions à la côte. Le groupe de Sein est aujourd’hui estimé à une quarantaine de dauphins, et celui de Molène à plus de 100. À ce jour, aucun échange entre les groupes de Sein et de Molène n’a pu être établi. De même, aucun élément ne permet de savoir si les Grands dauphins côtiers et océaniques ont des contacts ou se reproduisent entre eux.

Un nouveau protocole non-invasif

Pour éviter les prélèvements à l'arbalète, une autre technique a été développée. Elle consiste à prélever de l’ADN en frottant la peau des dauphins avec des écouvillons fixés au bout d’une perche en bambou ou d’une canne à pêche. Le parc a sollicité les dérogations nécessaires à l’interdiction d’approche des cétacés à moins de 100 mètres.

Déjà de premiers résultats étonnants.

Selon le parc, les premiers résultats sont assez étonnants. Il semble montrer que les Grands dauphins océaniques sont peut-être plus présents en Iroise que ce que l’on supposait.