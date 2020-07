Lancement de la campagne de financement participatif pour la centrale photovoltaïque du Grand Guéret

Le financement participatif de la centrale solaire de l'agglo du grand guéret est ouvert depuis le 15 juillet. La centrale est en cours de construction dans la zone industrielle de l'agglo, près de la déchetterie, à cheval entre Guéret et Saint Fiel. Les travaux ont commencé au début de l'année et devraient se terminer au premier trimestre 2021.

Le projet est mené par le groupe EDF, pour un coût total de 9 millions d'euros. Une petite partie - 200 000 euros - sera financée de manière participative. Concrètement, il s'agit d'un prêt d'argent à l'entreprise, de 10 000 euros maximum, rémunéré à un taux de 5.5% par an. Vous serez ensuite remboursés en 4 ans avec les intérêts.

Faciliter l'acceptabilité des projets d'énergie renouvelable

Ce type d'opération est très fréquent dans ce genre de projet. L'objectif c'est de faciliter l'acceptation de la centrale par les habitants. L'un des obstacles au développement de l’énergie renouvelable en France, ce sont les levées de bouclier des habitants qui voient d'un mauvais œil la construction d'une centrale près de leur maison. C'est particulièrement vrai dans le cas de l'éolien ou les recours en justice sont très fréquents.

Pour mettre de l'huile dans les rouages, l'Etat incite les porteurs de projet à proposer ce genre de financement participatif à la population, à des taux très intéressants. De cette manière, les habitants peuvent gagner un peu d'argent grâce à la construction de la centrale et se montrent peut-être plus conciliants envers les énergies renouvelables et leurs inconvénients, notamment paysagers. La somme financée de cette manière est souvent modeste par rapport au coût total des travaux, le reste est emprunté aux banques qui proposent des prêts à des taux bien moins élevés.

Un placement écologique

L'opération permet aussi aux épargnants de placer leur argent de manière éthique en finançant les énergies renouvelables. Le seul risque de ce financement participatif est que l'entreprise qui porte le projet, en l'occurrence, le groupe EDF, fasse faillite avant de vous rembourser.

Le financement est réservé au Creusois jusqu'au 15 août, il sera ensuite ouvert aux habitants des départements limitrophes jusqu'au 15 septembre. Si ça vous intéresse, la page du financement est disponible sur la plateforme lendosphere.com.