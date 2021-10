Lancement de PestiRiv : une étude sur l'exposition aux pesticides dans le vignoble bordelais

L'étude "PestiRiv" qui vient de débuter va se prolonger jusqu'en août 2022. 3.350 participants volontaires et tirés au sort, dont une moitié sont riverains des principaux vignobles français (500 foyers en Nouvelle-Aquitaine) vont être méticuleusement suivis afin de mesurer la présence de pesticides dans leur organisme. Les résultats de cette enquête seront publiés en 2024.

Les participants sont répartis dans 250 zones d'études reflétant les diverses situations locales, et résident dans les zones viticoles (à moins de 500 mètres de vignes et plus de 1.000 mètres d'autres cultures) ou à plus de 1.000 mètres de toute culture, afin de faciliter les comparaisons.

L’exposition aux pesticides sera mesurée à la fois chez l’homme et dans leur environnement

L'étude portera sur des recueils d’échantillons d’urines et de cheveux pour mesurer les pesticides présents dans l’organisme des participants. Elle portera aussi sur les poussières d’air à l’intérieur du logement, ou encore sur les fruits et légumes du jardin de certains participants.

"Cette étude ne sert à rien" estime Marie-Lys Bibeyran du collectif Info Médoc Pesticide. Selon elle il n'est plus nécessaire de chercher à prouver la dangerosité des épandages sur la santé : "dès 2013 Générations Futures a prouvé la présence de pesticides dans les cheveux et les urines d'habitants du Médoc".

Marie-Lys Bibeyran, collectif Info Médoc Pesticides Copier

Du côté des professionnels ont joue la transparence. Jean-François Galhaud, président du conseil des vins de Saint-Emilion, estime que les viticulteurs n'ont pas de crainte à avoir du moment où ils n'ont rien à cacher. Il regrette cependant que la même étude ne soit pas menée dans les villes : "on peut très bien trouver les mêmes polluants dans les cheveux des enfants en ville".