Lancement des travaux pour la voie verte entre Montval-sur-Loir et Bessé-sur-Braye

Ce mardi 6 octobre, les travaux pour l'aménagement des anciennes voies ferrées entre Montval-sur-Loir et Bessé-sur-Braye dans le sud de la Sarthe ont débuté à Lavenay. Les 33 kilomètres de voie verte dédiés à la promenade pour les piétons et les cyclistes seront terminés dans deux ans.

La future voie verte reliera Montval-sur-Loir et Bessay-sur-Braye, dans la vallée du Loir. Sur les 33 km concernés, plus de 30 le sont en Sarthe, les 2 kilomètres et demi restants dans le Loir et Cher. Ce sont en fait d'anciennes voies ferrées déclassées par la SNCF qui vont retrouver une seconde vie.

Protégées et bordées de haies, les voies vertes coûteront 80.000 du kilomètre. Le conseil départemental de la Sarthe assure la maîtrise d'ouvrage. Il finance avec la région et des fonds européen ce projet. L'objectif est de relier les réseaux des départements limitrophes comme celui de la Loire à vélo. Les autres futures voies se feront entre La Flèche et la Suze sur 29km, entre St-Rémy-de-Sillé et Ségrie sur 19 km et entre Louailles et Vion sur 4 km.