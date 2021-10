Lancement du chantier de démolition de cinq barrages dans la vallée de la Romanche

A Livet-et-Gavet, le barrage centenaire des Clavaux va bientôt disparaître. Sa déconstruction fait partie d'un chantier de renaturation de la moyenne Romanche. Au total, cinq barrages et trois centrales vont être démolies. EDF est en charge de rendre ces sites à la nature et aux collectivités.

C'est une page qui se tourne pour la vallée de la Romanche. Le barrage des Clavaux, sur la commune de Livet-et-Gavet, érigé il y a presque 100 ans, va bientôt être déconstruit. Il fait partie d'un chantier de renaturation de la moyenne Romanche. Chantier qui implique l'effacement des centrales et barrages inexploités.

Truites et chabots font partie de la biodiversité de la Romanche. Ces poissons sont pourtant absents au niveau des Clavaux : la faute au barrage. Sa démolition et la construction d'une rampe de 140 mètres de long devrait permettre leur retour. Bastien Bourdon est en charge du chantier pour EDF : "La rampe en enrochement permettra aux poissons de franchir ce seuil de six mètres. Ils ont besoin d'une pente plus douce pour remonter la rivière." Cette construction, la seule du chantier, a une autre fonction que celle d'améliorer la biodiversité sur ce secteur : "La rampe a aussi un rôle de stabilisation du lit de la rivière. La Romanche est une rivière torrentielle, assez fougueuse", explique le chef du chantier.

Une voie verte de Bourg-d'Oisans à Grenoble

La volonté d'EDF est également de végétaliser les bords de la rivière. Au total, quatre hectares de terres vont être rendus. "Ici, là où l'on faisait passer l'eau, explique Bastien Bourdon, en pointant les canaux, on va combler puis renaturer, en respectant le label végétal local. C'est une exigence que s'est fixé EDF. Deux saisons avant les travaux, nous avons récolté des graines, des arbres et arbrisseaux que l'on va replanter. Ils sont issus de la vallée. On respecte la typicité de l'arc alpin." Les travaux du barrage des Clavaux ont donc débuté ce jeudi et vont durer deux ans. Un environnement que pourront apprécier cyclistes et piétons. La communauté de communes de l'Oisans envisage de construire une voie verte qui longera la rivière jusqu'à Grenoble.