Landerneau, première ville de France "zéro mégot"

La mairie de Landerneau (Finistère) a inauguré ce mardi une plaque "Ville zéro mégot". Elle est la première collectivité à obtenir le label délivré par l'entreprise finistérienne MéGo! La municipalité a initié dès 2018 un plan d'actions et de communication pour lutter contre cette pollution.

Sur fond vert, le panneau "Ville zéro mégot" est bien visible à l'une des entrées du centre-ville de Landerneau, à l’angle de la rue de la Tour d’Auvergne et de l'allée des Roitelets. Il a été dévoilé mardi 14 décembre par le maire Patrick Leclerc.

Un mégot peut vite se retrouver dans la rade de Brest

Landerneau est devenue en octobre dernier la première ville de France à obtenir le label "Zéro Mégot" délivré par l’entreprise finistérienne MéGO! Créée en 2020, cette distinction récompense les actions menées par les collectivités locales en faveur de la gestion des résidus de cigarettes, particulièrement polluants. Un enjeu d'autant plus fort que Landerneau est traversée par un fleuve côtier, l'Elorn, qui se jette dans la rade de Brest à seulement 13 kilomètres en amont du centre-ville. Un chemin vite parcouru par un mégot jeté dans un caniveau...

100 plaques comme celle-ci ont été apposées à proximité des bouches d'eau pluviales. - Ville de Landerneau

La quatrième ville la plus peuplée du Finistère (près de 16.000 habitants) a donc mis en place dès 2018 un plan d'actions et de communication pour sensibiliser la population. Une trentaine de cendriers ont été installés dans les rues ou les lieux publics. Et surtout, 100 plaques "ici commence la mer, ne rien jeter" ont été placées à proximité des bouches d’eaux pluviales pour inciter les fumeurs à conserver leur mégot jusqu'au prochain cendrier.

Landerneau veut aller plus loin

D'autres actions ont été initiées, auprès des cafetiers et restaurateurs, lors du festival Rives de Nuits, ou encore avec le lycée Saint-Sébastien. Titulaire du 1er épi du label "Ville zéro mégot", Landerneau veut aller plus loin et ambitionne de décrocher dans les prochaines années le 2e ou le 3e épi.

A l'échelle d'une ville de 15.000 habitants, on estime qu'environ 5 millions de mégots de cigarette se retrouvent dans la nature chaque année. Il leur faut 15 ans pour se dégrader.