Landes : 3 tortues luth en 3 jours retrouvées mortes échouées sur les plages

C'est peut-être une conséquence de la tempête qui a frappé les côtes landaises ce vendredi. En seulement trois jours, trois tortues luth ont été retrouvées mortes échouées sur trois plages différentes du département. A Capbreton, Vielle Saint Girons et Moliets.

Capbreton, France

Les tortues ont-elles été victimes de la tempête qui a frappé les côtes landaises ce vendredi ? Peut-être. Nous n'avons, en ce lundi soir, pas réussi à joindre les équipes de l'aquarium de La Rochelle dont une des missions est de s'occuper des échouages des tortues marines pour nous le confirmer. Quoiqu'il en soit, ce sont trois échouages très rapprochés qui ont eu lieu ces trois derniers jours.

Samedi, une tortue luth s'est échouée, morte, sur la plage centrale de Moliets et Maâ. Dimanche, une autre sur la plage un peu plus au Nord de la Lette Blanche à Vielle Saint Girons. Et enfin ce lundi, une tortue de près de 2 mètres selon un agent de la mairie de Capbreton, s'est échouée morte sur la plage des Océanides de Capbreton. "Les échouages augmentent de manières catastrophique", s'inquiète même Pascal Ducasse, le correspondant Pélagis sur le secteur de Capbreton.

Un dauphin et un bébé phoque

A Moliets et Maâ, le correspondant Pélagis, l'observatoire des échouages de mammifères marins, le garde champêtre de la commune, raconte que ce dimanche, il a également remis un dauphin échoué à l'océan, avec l'aide d'une quinzaine de personne présentes sur la plage. Ce dauphin ne présentait pas de blessures apparentes. Et puis samedi à Capbreton c'est un bébé phoque qui a été récupéré par les équipes de l'aquarium de Biarritz sur une plage.