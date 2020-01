Dans les Landes, le chauffage au bois émet plus de particules fines que les voitures

Dans les Landes, ATMO Nouvelle-Aquitaine lance une campagne d'information pour apprendre à bien se chauffer au bois, et éviter la pollution liée à son utilisation, qui émet plus de particules fines que les voitures. Détail des bons gestes à adopter dans cet article.

Mont-de-Marsan, France

Le froid s'installe dans les Landes, les cheminées et poêles à bois tournent à plein régime. L'Observatoire régional de la qualité de l'air, ATMO, lance une campagne d'information pour rappeler les bons gestes à adopter quand on se chauffe aux bois. Dans les Landes, ce type de chauffage représente 61 % des émissions de particules fines.

Bien choisir son bois

Idéalement, il faut utiliser uniquement du bois de chauffage. A bannir donc les bois de meuble coupés en morceaux ou du bois de palettes, puisque ce sont des bois traités.

Utiliser un bois sec

ATMO recommande d'utiliser un bois bien sec. Au mieux, le bois doit avoir été à l'abris de l'humidité pendant deux ans, voir trois pour les pins. Plus le bois va être humide, plus il va diffuser du polluant dans l'atmosphère.

Allumer son feu de la bonne façon

C'est l'un des moments les plus importants, selon ATMO. Il faut allumer le feu de cheminée en mettant le petit bois au dessus des bûches, et non en dessous, comme c'est souvent le cas. Cette technique permet de faire brûler rapidement le petit bois, et générer une grosse flamme qui élimine les émissions de gaz nocif. Cet allumage pourrait réduire jusqu'à deux fois les émissions de polluant.

Entretenir sa cheminée

Il faut faire ramoner sa cheminée ou son poêle tous les ans, par mesure de sécurité mais également pour garantir un rendement optimal, avec le moins d'émissions possibles.