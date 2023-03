Incendies : 7,6 millions d'euros supplémentaires pour le massif des Landes de Gascogne

Le ministère de l'Agriculture a annoncé ce lundi 6 mars 2023 le déblocage d'une nouvelle enveloppe destinée à financer la lutte contre les incendies dans le massif des Landes de Gascogne. L'an dernier en 2022 plus de 32.000 hectares ont brûlé, dont 30.000 dans le département de la Gironde et plus de 1.300 dans le département des Landes. Cette somme, 7,6 millions d'euros, doit permettre de réparer les dégâts de ces feux mais aussi de renforcer la surveillance.

Réparer les dégâts des feux de 2022

Une grande partie de cette nouvelle enveloppe, 4,2 millions d'euros, est destinée à la remise en état du massif des Landes de Gascogne. Il s'agit à la fois de nettoyer les cordons, c'est-à-dire les buttes de terres, branchages et souches, réalisées par les bulldozers lors des opérations de luttes contre les incendie s. Il s'agit aussi de remettre en état les pistes qui ont été très utilisées et sollicitées. En réparant les dégâts des feux de l'an passé le but est d'anticiper ceux de cette année, en facilitant l'accès des pompiers et des propriétaires.

Cela concerne en priorité le département de la Gironde où 30.000 hectares sont partis en fumées dans les grands incendies de l'été 2022 mais aussi les Landes, où l'an dernier 160 feux de forêts et 1.362 hectares ont été détruits dans les Landes.

Renforcer la surveillance : une nouvelle mission pour la DFCI

Dans cette nouvelle enveloppe du Ministère de l'Agriculture, 1,8 million d'euros seront attribués à la DFCI Nouvelle-Aquitaine, l'association de Défense des Forêts Contre les Incendies et ses antennes départementales (Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Dordogne).

Outre le financement des travaux, de l'entretien du massif, la somme doit permettre à l'association de se renforcer localement avec du personnel pour encadrer et aider les bénévoles à se faire connaître et faire de la prévention**,** notamment via les ASA, les antennes micro-locales de la DFCI.

L'argent va aussi permettre à la DFCI de mener une nouvelle mission confiée par l'État : renforcer la surveillance du massif lors des journées les plus à risques. C'est une conséquence directe des grands feux de l'année 2022, explique Bruno Lafon, le président de la DFCI Nouvelle-Aquitaine : "Les grands incendies ont montré les défauts qu'il y avait et le défaut, c'est celui-ci : il faut que les personnes qui rentrent dans le massif forestier les jours de hauts risques, il n'y en a pas beaucoup, il faut que l'on explique aux gens qu'ils n'ont rien à y faire ou de ne pas y rentrer". "Il faut aussi regarder les gens qui viennent avec des intentions qui ne sont pas de bonnes intentions" rajoute Bruno Lafon. Concrètement : les jours à hauts risques, les membres de la DFCI seront amenés à patrouiller en forêt en complément des mesures de surveillance déjà existantes chez les pompiers (vidéosurveillance, tours de surveillance).

Enfin, le troisième axe de financement de cette enveloppe, c'est une campagne de prévention, au niveau national. Elle était réclamée par la DFCI. Reste que pour être efficace cette campagne doit s'adapter à son temps parce que "la société évolue, les comportements évoluent" selon Bruno Lafon. " Les saisons évoluent aussi. On démarre plus tôt, on finit plus tard , les départs de feux sont beaucoup plus intensifs et beaucoup plus puissants. Donc il faut que cette campagne prenne en compte tout cela" précise le président de la DFCI Nouvelle-Aquitaine.

"Ça ne sera pas suffisant" - Bruno Lafon (DFCI Nouvelle-Aquitaine)

Cette nouvelle enveloppe annoncée ce lundi par le Ministère de l'Agriculture fait suite justement au coup de gueule de Bruno Lafon en janvier dernier sur France Bleu Gironde . Le président régional de la DFCI déplorait alors des moyens "qui tardent à arriver".

Alors que pense-t-il de ce financement ? Bien, mais insuffisant. Cette première enveloppe va permettre de répondre aux souhaits de la DFCI (réparer, renforcer la surveillance) mais au regard de l'ampleur des travaux, notamment concernant la remise en état du massif et des pistes. Il faudra un complément, selon Bruno Lafon. "Nous allons pouvoir montrer que nous sommes capables de faire ces travaux. Vu les travaux qu'il y a nous allons sûrement utiliser cette enveloppe et nous nous inscrivons déjà dans le fait de demander une enveloppe l'an prochain pour continuer les travaux qui ne seront sûrement pas finis cette année" annonce le président de la DFCI Nouvelle-Aquitaine.