Landes : "Il faut sauver le soldat cèdre", les partisans du cèdre d'Amou persistent et signent

Ils étaient une trentaine ce dimanche 25 septembre, venus des Pyrénées-Atlantiques, ou de toutes les Landes, avec ce mot d'ordre précis : "Il faut sauver le soldat cèdre !" L'auteur de cette citation toute spielbergienne, c'est Philippe Augier de Lajallet. Il habite Castaignos-Soulens, à 10 kilomètres à peine, et il s'oppose fermement à l'abattage du cèdre de la place Saint-Pierre : "On n'est pas contre un réaménagement de la place, mais hors de question d'abattre l'arbre ! Déjà parce que cela va coûter 400 000 euros à la collectivité ! Il faudrait demander à tous les Amollois s'ils sont prêts à mettre 400 000 balles pour abattre un arbre ! On va dénaturer complètement cette place, le commerce n'y sera pas comment avant..."

Ce dernier point est en effet sensible. Ils sont plusieurs à prendre leurs aises ce dimanche sous le cèdre. Le café du village y a installé plusieurs tables, les clients peuvent profiter de l'ombre de l'arbre. Carla Faustino, l'une des membres du collectif, qui a mis une pétition en ligne, évoque un expert dont le rapport fait état d'une place qui "va prendre 6 ou 7 degrés si l'arbre est abattu".

Couper le cèdre, c'est comme démonter la Tour Eiffel à Paris

Difficilement envisageable pour certains habitués. Alain, originaire du Nord, vient très souvent en villégiature à Amou. Non seulement il n'imagine pas ne plus pouvoir profiter de l'ombre. Mais pour lui, "couper le cèdre, c'est comme démonter la Tour Eiffel à Paris, ou raser le stade Bollaert à Lens !" Cet arbre de 65 ans est un symbole du village, plusieurs Amollois n'ont connu que lui.

La mairie inflexible

Reste que du côté de la mairie, les positions sont claires, et ne semblent pas prêtes de changer. "Cela fait cinq ans qu'on est sur ce projet", avance la maire Florence Bergez. "La place a une très mauvaise accessibilité... il faut mettre aux normes, une place piétonne accessible à tous ! Mon intérêt à moi c'est l'intérêt collectif, pas celui d'un arbre. Aujourd'hui il n'y a que des voitures, c'est dangereux pour certains Amollois, et nous ne sommes pas dans les règles ! Cela me désole de devoir abattre le cèdre, mais il faut être raisonnable... en 2017 on était tous opposés à son abattage, moi la première. Mais au fur et çà mesure des études, on nous a fait comprendre qu'on allait pas avoir le choix !"

Ce qui est en question, c'est "un réseau d'eau potable et d'assainissement aujourd'hui menacé, une fontaine de 1830 qui ne fonctionne plus car les tuyaux sont pris par les racines, des branches du cèdre déjà tombées... il ne faut pas parler qu'avec son cœur !" La possibilité d'un réaménagement de la place où l'on conserverait tout de même le cèdre est donc aujourd'hui exclue, et ce malgré le coût de l'abattage. "Premièrement cet arbre a 50% de chances de mourir dans les prochaines années. Ensuite, s'il survit, tous les revêtements neufs vont se soulever.. je n'ai pas 400.000 euros à gaspiller !", complète Florence Bergez.

Des rassemblements prévus tous les dimanches

La maire poursuit en évoquant les 8 feuillus qui vont être plantés sur la place pour compenser la perte du cèdre, "on ne peut pas dire que ce n'est pas écologique". Certes, ce sera "moins confortable dans un premier temps, mais si on ne fait rien aujourd'hui, la situation va aller en s'empirant", conclut la maire, qui compte planter des tilleuls, "le plus haut possible".

Du côté du collectif, on menace de s'attacher si nécessaire, ou on évoque la possibilité de négocier un contrat avec la mairie, pour sanctuariser l'arbre, qui pour Jenny Lauzin, jeune membre du collectif, "n'est pas juste un objet dont on se débarrasse. C'est un être vivant qui a la légitimité pour vivre." Le collectif a prévu de se rassembler tous les dimanches pour protester. La mairie, elle, attend l'onction du corps des architectes des Bâtiments de France (ABF), le cèdre étant placé à proximité de l'église, pour passer à l'action.