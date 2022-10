Landes : Il veut faire renaître un vignoble bio sur les terres de ses aïeux

Il travaillait dans l'aéronautique, le voilà qui veut atterrir... dans la viticulture. Le seul vignoble qui se trouvait jusqu'ici dans le sud-ouest des Landes, c'est le domaine de la Pointe à Capbreton. Dès l'an prochain, il y aura le clos de la petite Birade... Et c'est Loïc Mena, 27 ans, qui veut replanter deux hectares de vigne, au moins, pour commencer : "J'ai fait des études dans les matières scientifiques, puis une prépa, une école d'ingénieur. J'avais une spécialité matériaux. Ça m'a amené dans l'aéronautique et au final, je ne m'y plaisais pas trop dans le sens ou ça manquait de concret et d'activité physique", explique le Landais. "Donc j'ai choisi de me réorienter dans quelque chose qui me tenait à cœur, plus proche de mes valeurs : la représentation d'un vignoble familial disparu".

Dans ce coin des Landes, il y a eu beaucoup de petites exploitations, notamment jusque dans les années 50. La polyculture était pratiquée : il y avait plein de cultures différentes au sein d'une même exploitation. Aujourd'hui, les exploitations sont spécialisées, et donc la vigne en tant que tel n'existe plus à Biaudos. Mais plus pour longtemps, grâce à Loïc : "Moi, l'idée, c'est que dans l'histoire familiale, il y avait quelques parcelles de vignes. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de replanter des vignes dans le même quartier ou il y en avait autrefois dans ma famille : le quartier du Verger".

Le retour d'une vieille tradition dans le pays de Seignanx

Une démarche qui est notamment tournée vers le bio, et le respect de l'environnement : " Ce sont des valeurs qui sont très importantes pour moi. Je m'installe dans un lieu qui est aujourd'hui très joli. Le nom du vignoble, ça sera le clos de la petite Birade, donc des clos, ça veut dire des petites parcelles au milieu de la forêt. Et l'idée, c'est que c'est des endroits qui sont plein de vie et donc je veux surtout pas casser tout ça. Je veux faire en sorte de m'intégrer à l'écosystème qui existe aujourd'hui."

Loïc Mena veut installer son vignoble dans une jolie parcelle, entourée de petits bois - Loïc Mena

Peut-être qu'on essaiera de créer une appellation du Bayonnais à proprement dit

Fût un temps, il existait une forme "d'appellation" dans cette partie du pays de Seignanx : Loïc Mena rétablit donc une vieille tradition, mais qui sait, demain, peut-être une appellation : "A l'époque où il y avait un peu de viticulture dans le sud des Landes, les vins étaient exportés via l'Adour, par le port de Bayonne, vers l'Angleterre notamment et les Pays-Bas. Donc ça s'était appelé l'aire du Bayonnais. Donc ce qu'on pourrait dire, c'est que je me lance dans cette aire "appellation du Bayonnais", même si ça n'avait pas forcément de réalité en terme d'appellation. C'était quand même une influence certaine de Bayonne sur ce bassin viticole. Et donc l'idée, ce sera de replanter un vignoble. Et puis si un jour d'autres personnes ont la même démarche que moi, peut-être qu'on essaiera de créer une appellation du Bayonnais à proprement dit".

Un projet à parrainer

Avant d'en arriver là, il est possible de parrainer le projet de Loic Mena. Il a lancé un financement participatif, sur le site Miimosa . L'équation est simple : deux euros pour un pied de vigne.