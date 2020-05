Landes : l'Adour et la Midouze restent ce mercredi en vigilance orange inondation

Après les fortes pluies de dimanche et lundi dans les Landes, plusieurs cours d'eau sont en crue. Ce mercredi, la Midouze et l'Adour restent placés en vigilance orange par Météo France

"La crue formée sur la Midouze se propage entre Mont-de-Marsan et Tartas" écrit ce mercredi Vigicrues, le service d'information sur le risque de crues, dans son bulletin de vigilance. Sur l'Adour, si les débordements ont été modérés à Aire-sur-l'Adour, Grenade-sur-l'Adour et Saint-Sever, la crue risque d'être plus significative en aval de la confluence avec la Midouze, à Pontonx-sur-l'Adour et Dax.

La Midouze déborde ce mercredi à Tartas

Après avoir atteint un niveau exceptionnellement haut, la Midouze est désormais en décrue à Mont-de-Marsan. Ce mercredi à 11h, le niveau du cours d'eau est de 5.70 mètres contre 6.36 mètres au plus haut mardi soir vers 20h. A Mont-de-Marsan, les quais ont été inondés, des immeubles se sont retrouvés les pieds dans l'eau.

La crue de la Midouze se décale désormais plus en aval. A Tartas la hauteur maximale est attendue en fin de journée mercredi et devrait être comprise entre 3,65 m et 3,80 m, selon Vigicrues. Ce mercredi matin la "moitié du centre-ville est sous l'eau" selon une commerçante jointe par France Bleu Gascogne. Selon elle, l'eau est rentrée dans des commerces, notamment aux alentours de la mairie.

Le pic de l'Adour attendu jeudi à Dax

À Aire-sur-l'Adour, Saint-Sever et Grenade-sur-l'Adour, le pic de crue de l'Adour est déjà passé. Mais l'on craint une crue plus importante plus en aval, à partir de la confluence entre l'Adour et la Midouze (il s'agit du lieu où la Midouze se jette dans l'Adour).

A Pontonx-sur-l'Adour, l'Adour devrait monter jusqu'en milieu de journée mercredi et atteindre une hauteur comprise entre 4,70 m et 4,80 m, selon Vigicrues.

A Dax, le pic de crue de l'Adour est attendu jeudi avec une hauteur comprise entre 4,70 m et 5,10 m, selon Vigicrues.