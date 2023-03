Landes : l'écomusée de Marquèze prévoit des nouveautés pour cette saison

L'écomusée de Marquèze ouvre ses portes du 1er avril jusqu'au 1er octobre. Cette saison 2023 sera marquée par plusieurs nouveautés. En plus d'une ouverture tous les mercredis, des nocturnes sont prévues pour cet été.

Soirées visites accompagnées d'animations

De juillet à août l'écomusée n'ouvrira que les samedis soirs. De 17 à 22 heures. Au programme : des animations, des concerts et des repas conviviaux. "On veut permettre au public de découvrir ou redécouvrir cet endroit magnifique autrement. Mettre le folklore des Landes au profit de l'écomusée est une excellente idée à laquelle je crois beaucoup", explique Vincent Dedieu, le président du Parc naturel régional des Landes de Gascogne.

D'autres nouveautés

Le 28 mai, il y a aura une journée dédiée à l'architecture landaise. Des intervenants prendront part aux visites et expliqueront et feront des animations autour de l'histoire de ces maisons. Les 17 et 18 juin, auront lieu la célébration des 120 ans de la locomotive de l'écomusée. À cette occasion, des animations autour d'une maquette géante du train seront réalisées.

L'écomusée fait des tests pour cette saison 2023. L'objectif est de se réinventer en continuant d'attirer le public.