Landes : la moitié de Vieux-Boucau est concernée par le risque inondation

Le plan de prévention des risques littoraux, élaboré par l'État, est présenté mardi 28 février aux habitants de Vieux-Boucau (Landes). En parallèle, une cartographie des zones inondables leur est communiquée. Mais, il y a un an, un "porter à connaissance" a été transmis par le préfet à la mairie, avec le détail. Il s'avère que la moitié de cette commune du littoral landais est concernée.

ⓘ Publicité

"Le risque est faible"

"Conscients du risque d'inondation, nous sommes obligés de refuser des permis de construire ou de les accepter sous certaines conditions", déplore Pierre Froutey, le maire de Vieux-Boucau, qui considère ce risque exagéré. "Dans les cent prochaines années, il faudrait que plusieurs phénomènes naturels – tempête, pluie intense, submersion marine – se produisent au même moment", ajoute-t-il, en pointant les conséquences directes sur les habitants.

Sur ces différentes zones inondables, autour du courant de Messanges et du lac, les propriétaires risquent de connaître une baisse de patrimoine et des difficultés à vendre leur biens. "Entre -20% et -30% par rapport au prix initial", estime un agent immobilier de Vieux-Boucau.

L'ombre de la tempête Xynthia

Certains habitants ne vont plus pouvoir non plus faire des extensions de maisons, car leur terrain n'est plus constructible. D'autres peuvent l'agrandir, mais en rehaussant la nouvelle pièce ou la nouvelle chambre d'au moins 50 centimètres par rapport au sol, l'équivalent de trois marches d'escalier.

Selon l'étude menée par l'État, ces scénarios catastrophes existent, les tempêtes à répétition, la forte houle, la submersion marine et la prise de conscience n'est pas nouvelle. Elle remonte à la tempête Xynthia, qui a ravagé la Vendée en 2010. 65 morts et des dégâts chiffrés en milliards d’euros.