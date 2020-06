La préfecture des Landes déconseille d'aller faire du canoë et du kayak, seul, sans l'accompagnement d'un professionnel sur la Leyre. Conséquence de la crue centennale du mois dernier : les niveaux d'eau et les courants restent importants à certains endroits ce qui rend la rivière dangereuse.

Landes : la préfecture déconseille la pratique libre du canoë et du kayak sur la Leyre

La pratique libre du canoë et du kayak sur la Leyre est fortement déconseillée par la préfecture des Landes. Même si l'arrêté d'interdiction temporaire de navigation est levé sur la Grande Leyre depuis Commensacq jusqu'à la limite de la Gironde (en aval de Saugnacq-et-Muret), la préfecture émet un avis de vigilance particulière de Commensacq (Mexico) à la limite départemental en aval de Saugnacq-et-Muret.

La pratique du canoë et du kayak peut être rendu difficile par endroits à cause des niveaux d'eau, de la force des courants et par les nombreuses embâcles sur le cours de la Leyre.

C'est une conséquence de la crue centennale de la Leyre. Il est tombé l'équivalent de deux mois de pluie, soit 160 litres par m², en 36 heures les 10 et 11 mai sur le bassin versant de la Leyre. Comme les nappes phréatiques étaient déjà saturées à cause des pluies de l'hiver, le niveau de la rivière est montée, son débit a fortement augmenté.

Le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne a réalisé un état des lieux. Résultat : la Leyre a charrié des arbres, du bois mort, des branchages qui se sont accumulés par endroits. Ces embâcles bloquent le cours de la rivière et peuvent la rendre dangereuse pour ceux qui pratiquent librement le canoë ou le kayak.

Selon la préfecture des Landes, il y a par exemple un risque de se retrouver entraver dans les embâcles, de ne pas réussir à maîtriser sa trajectoire avec le courant et l'accumulation des obstacles.

La préfecture des Landes déconseille d'autant plus la pratique libre du canoë et du kayak, sans accompagnateur professionnel, que la situation de la Leyre, encaissée dans une vallée humide et peu accessible depuis la berge, peut empêcher une intervention rapide des secours en cas de problème.

Un chantier de sécurisation de la rivière pour la navigation, tronçon par tronçon, a commencé le 9 juin, il devrait s'achever le 24 juillet. Il est réalisé par les techniciens du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne et des entreprises spécialisées. Mardi 23 juin par exemple, ils intervenaient entre Pissos et Moustey.

Laurent Dégrave, technicien rivière au Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, explique ce qu'il découvre sur le cours de la Leyre lors de ses interventions de sécurisation Copier

Sur son canoë, avec ses collègues, Laurent Dégrave, technicien rivière au Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, font l'inventaire et le marquage des arbres bousculés pendant la crue de mai. Ils voient beaucoup de chênes couchés sur le cours d'eau, des arbres de 60 à 80 centimètres de diamètre parfois.

Il est possible de retrouver les tronçons de la Leyre d'ores et déjà rendus accessibles à la navigation sur www.canoesurlaleyre.com