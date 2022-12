Landes : les habitants de Mano sont-ils encore choqués par les incendies de cet été ?

En France, l'année 2022 atteint des records en termes d'incendies avec plus de 62000 hectares de forêt ravagés. En Gironde, le feu de Landiras a détruit plus de 14000 hectares. A la frontière entre les Landes et la Gironde, le village de Mano a également été fortement touché par des incendies cet été. Du 18 juillet jusqu'à la fin du mois d'Août 2022, 150 hectares de forêt de pins sont partis en fumée. Des incendies qui ont marqué les paysages forestiers tout comme les habitants de Mano.

"Je suis très traumatisée"

La commune de Mano compte environ 130 habitants. Parmi eux, Marie, elle est retraitée et reste encore très marquée par cette catastrophe : "ça fait cinquante ans que je vis ici et je n'ai jamais vécu ça. C'est très dur à vivre. Je suis très traumatisée", dit-elle au bord des larmes. Comme Marie, Carole a eu très peur et est très pessimiste pour les années à venir : "c'était extrêmement choquant. Les prochains étés vont être très stressants, on va vivre dans la crainte que ça recommence chaque année".

"J'avais peur des nuages noir dans le ciel"

Après un été agité, la Maire de Mano, Joëlle Banet-Boulanger, est apaisée : "Nous sommes en hiver, il pleut et il fait froid donc on ne pense plus aux incendies, même s'ils nous ont tous marqués". Néanmoins, pour elle comme pour tous les habitants, il a fallu plusieurs mois avant de tourner la page : "jusqu'à la fin du mois de septembre, j'avais peur des nuages noir dans le ciel. Je pensais qu'un incendie venait de se déclarer" reprend-t-elle.

Les autres habitants sont passés à autre chose

Malgré le fait que de nombreux habitants de Mano aient gardé des séquelles psychologiques après les incendies, le sentiment prédominant dans le village est à l'optimisme. Patrick sort de chez lui et se poste devant son grand portail gris : "on ne craint plus du tout les incendies. C'était une période très compliquée mais c'est bon, on est passé à autre chose", explique-t-il. La majeure partie des habitants du village n'ont plus peur mais restent conscients des risques d'incendies, comme Hélène qui dépose ses sacs de courses chez elle : " on habite à côté de la forêt. On sait très bien que les feux ont de fortes chances de recommencer les prochains étés. Je ne suis plus choquée mais on va devoir vivre avec".

La commune de Mano anticipe les potentiels prochains incendies. Pour cela, des travaux sont en cours. Un lac sera bientôt aménagé pour servir de station de pompage afin que les pompiers puissent avoir de l'eau à disposition plus rapidement. En plus de ce lac, de nombreux arbres sont abattus à Mano. Tous ces travaux n'ont qu'un seul objectif : éviter la propagation des flammes.