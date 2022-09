Landes : les moustiques sont de retour après la période de fortes chaleurs

Vous le ressentez surement ici dans les Landes depuis la fin de l'été, les moustiques sont de retour ! Depuis le dernier recensement du 31 juillet 2022, 114 communes sont colonisées par le moustique tigre dans les Landes, elles étaient 103 en 2020. Le moustique dit "commun", avec son bourdonnement caractéristique, semble lui aussi être de retour dans notre département, après la longue période de sécheresse que nous avons traversé.

Mont-de-Marsan particulièrement concernée

Guillaume Lacour est entomologiste spécialiste des moustiques, il cartographie la présence de ces insectes en Nouvelle-Aquitaine, et en particulier dans le département des Landes. "Les centres-villes sont relativement épargnés en termes d'abondance parce que ce sont des endroits très minéralisés, explique-t-il. Là où le ressenti est le plus important, ce sont les zones pavillonnaires avec jardin et les zones périurbaines, notamment là où il y a de l'eau stagnante et où les larves peuvent se développer."

Le spécialiste précise que la ville de Mont-de-Marsan est particulièrement colonisée par le moustique tigre. D'après lui, suite à la vague de chaleur de cet été, les gens ressentent davantage le retour de ces petits insectes volants. "C'est assez généralisé, partout en Occitanie ou en Nouvelle-Aquitaine, et en particulier dans les Landes, c'est une année assez exceptionnelle en termes de ressenti de nuisance depuis plusieurs semaines."

Lesperon et Sainte-Eulalie-en-Born récemment colonisées

"En ce moment, il y a beaucoup de moustiques adultes qui piquent, mais la population de moustiques de l'année prochaine commence déjà à se constituer, explique-t-il. C'est important de lutter dès maintenant contre la nuisance de l'an prochain en évitant de stocker de l'eau dans de petits récipients à l'extérieur."

Cet été, le moustique tigre a fait son apparition dans deux nouvelles communes des Landes : à Lesperon et à Sainte-Eulalie-en-Born. Il existe deux manières d'identifier la présence du moustique tigre sur un territoire donné : soit par des pièges (aussi appelés pondoirs) installés par des entomologistes, soit par signalement citoyen. Vous pouvez d'ailleurs vous-même signaler la présence de moustiques tigres sur le site signalement-moustique.anses.fr.