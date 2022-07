Dans les Landes, le maïs devient une denrée rare à cause de la sécheresse

Le département des Landes est une des zones où la culture du maïs y est plutôt favorable. Mais ces plantations sont très gourmandes en eau.

Entre canicule et vagues de chaleurs, le début de l'été a été plutôt rude pour les plantations de maïs des Landes.

Le leader européen du maïs, Maïsadour, a fait le point : 20% de la récolte de maïs sont déjà perdus. Et les prévisions pour la fin de l'été vont dans le même sens. Le groupe a annoncé que, s'il ne pleut pas sur la fin de l'été, les pertes s'élèveraient de 40 à 50% sur la totalité de la récolte de maïs.

Une situation inquiétante pour les agriculteurs landais. Puisque certaines parcelles de maïs ne sont pas irriguées.

Un système d'irrigation onéreux

L'irrigation permet une meilleure répartition de l'eau dans les champs de maïs. Mais problème, tout est extrêmement sec. Pour pouvoir irriguer correctement ses plants, Daniel Peyraube, agriculteur landais et président l'Association Générale des Producteurs de Maïs, a besoin entre 1.300 et 1.600 mètres cube d'eau par hectare de maïs.

Pour Daniel Peyraube, "il faut développer l'irrigation avec des outils de plus en plus sophistiqués pour apporter la bonne dose [ndlr, d'eau] au bon endroit. il faut vraiment chercher la performance de l'utilisation de l'eau. "

Un défi qui s'annonce colossal, puisque un système d'irrigation coûte très cher, environ 18.500 euros pour l'installation. Mais à l'utilisation, le coût grimpe.

Une bataille contre la sécheresse à tous les niveaux

Daniel Peyraube, président de l'Association Générale des Producteurs de Maïs, appelle à ce que les agriculteurs landais à réfléchir et travailler de concert sur des méthodes d'irrigation et de culture toujours plus performantes.

Mais cela nécessite un accompagnement et soutien de la part des élus locaux et des parlementaires afin de financer et accompagner les agriculteurs landais et français dans leur course contre la sécheresse.

À cause de la guerre en Ukraine, le blé est une denrée de plus en plus rare. Et le maïs risque de le devenir aussi, si les prévisions météorologiques n'annoncent pas de pluie dans les prochains jours.