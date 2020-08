Landes : restriction d'eau pour quatre communes de la côte sud

L'arrosage des jardins, des pelouses et des espaces verts fait partie des interdictions jusqu'au 31 août à Angresse, Capbreton, Hossegor et Bénesse Maremne

Depuis ce vendredi et jusqu'au 31 août, à Angresse, Soorts-Hossegor, Capbreton et Bénesse-Maremne, il est interdit de remplir ou de mettre à niveau les piscines privées, de laver sa voiture en dehors des stations de lavage, d'arroser les pelouses, les espaces verts et son potager, de nettoyage des terrasses et des façades ne faisant pas l'objet de travaux.

Des restrictions d'eau pour quatre communes de la côte sud des Landes, suite au constat du Sydec. Le syndicat qui gère l'assainissement de ces communes note une baisse inquiétante de la nappe phréatique d'Angresse, qui alimente ces communes en eau potable.

Une baisse anormale et inhabituelle de la nappe phréatique

"Pas d'explication à ce jour" résume le directeur adjoint à la direction de l'eau au Sydec, Bruno Ducos. Le niveau de la nappe est suivi régulièrement au niveau des forages, "on limite un peu le débit quand cela est possible, mais compte tenu de la forte consommation à cette période de l'année, forte et importante, mais pas anormale on préfère appeler tout le monde à la vigilance pour éviter des restrictions d'eau plus importantes".

La nappe phréatique d'Angresse sert à l'eau potable mais aussi à l'irrigation. Est elle trop sollicitée ? "On a eu plus de consommation en juillet par rapport aux autres années, mais rien non plus d'alarmant et là sur le début du mois d'août, on est sur des niveaux de consommation habituels voire légèrement supérieur. _Mais, la problématique ne vient pas forcément de là_, mais plus de ce niveau de baisse de la nappe phréatique que l'on ne constate pas habituellement", explique encore Bruno Ducos.

Ce dernier appelle les habitants à faire preuve de civisme : "Vu la consommation _nous avons besoin de la pleine production_, que tous les forages (ndlr : 7) puissent produire. Si la nappe devait continuer à baisser, comme ce matin, il ne faudra pas qu'on soit dans l'obligation d'arrêter un forage, puisque là en période de pointe on pourrait être amené à avoir quelques manques d'eau."

Actuellement, 12.000 m3 d'eau potable sont produits tous les jours pour alimenter Angresse, Soorts-Hossegor, Capbreton et Bénesse-Maremne , avec une pointe à 900m3/heure entre 18h et 22h.