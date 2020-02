Landes : le fioul du Grande America retrouvé sur la plage de Cap Breton ?

Le Grande America pourrait bien être à l'origine des boulettes de fioul retrouvées, ce vendredi, sur les plages des Landes. Le navire avait sombré dans le Golfe de Gascogne, il y a un an.

En mars 2019, le Grande America sombrait dans le Golfe de Gascogne. Selon les autorités, ce naufrage pourrait expliquer la découverte de boulettes de fioul, ce vendredi, sur la plage Notre-Dame, à Cap Breton.

C'est une internaute qui a donné l'alerte, sur Facebook, photo à l'appui : des galettes de fioul échouées sur la plage landaise. Immédiatement, les gendarmes sont alertés, ils se rendent sur place, et confirment l'information.

"De grandes similitudes"

On attend bien sûr les conclusions du laboratoire chargé d'analyser ces échantillons, mais les autorités évoquent déjà le Grande America. Ce navire avait sombré dans le Golfe de Gascogne, le 12 mars 2019.

Et ce n'est peut-être pas un hasard, le même type de boulettes ont été retrouvées, ce lundi, en Loire-Atlantique et en Vendée. Ces dizaines de kilos d'hydrocarbures ont été analysés, et ils présentent, selon la préfecture maritime de l'Atlantique, "de grandes similarités avec le fioul de propulsion issu du porte-conteneur".

Une marée noire évitée, il y a un an

Il y a un an, le Grande America avait bien failli provoquer une marée noire majeure sur nos côtes. Le pire avait été évité, en tractant le navire au large, et en le laissant sombrer par 4 600 mètres de fond.

Avec le temps, c'est bien ce qui est redouté aujourd'hui, il se pourrait que la coque de l'épave laisse échapper son fioul de propulsion au fond de l'océan.