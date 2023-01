Landes : un barrage agricole menace de céder, la préfecture ordonne des travaux urgents

Le barrage agricole de Bédorède menace de céder à Saint-Laurent-de-Gosse, Biarrotte et Sainte-Marie-de-Gosse dans le sud des Landes. La préfecture a publié début décembre un arrêté de mise en sécurité et exige des mesures immédiates. Cette retenue d'eau se situe sur le lac d’irrigation de Bédorède (26 ha) dans une vallée qui descend vers l’Adour et qu’emprunte le canal du Moulin de Biaudos.

ⓘ Publicité

Une fissure de 50 mètres de long

La digue d'argile s'est affaissée cet été "en pleine irrigation", précise le président de l'ASA des producteurs de semence de maïs. Gérard Berrautte, propriétaire de l'ouvrage avec une trentaine d'irrigants, alertent les autorités. Un inspecteur de l'environnement et spécialiste hydraulique de la DREAL Nouvelle-Aquitaine constate la survenue de ce glissement et également de son caractère évolutif le 6 octobre dernier.

Selon lui, il ne s'agit pas d'un affaissement, mais d'un "glissement significatif du parement amont" qui s'est produit vraisemblablement à la faveur d'une baisse rapide du plan d'eau. La préfecture ordonne donc des mesures immédiates de mise en sécurité.

Pas de péril imminent selon les irrigants

Le lac d'irrigation a alors été vidé et contient désormais 200.000 mètres cubes d'eau au lieu de 600.000 habituellement, ce qui réduit la pression hydraulique et le risque d'inondation. "Il n'y a désormais plus de danger imminent ni pour les habitants ni pour la faune et la flore", assurent plusieurs exploitants agricoles landais. Le lac est entouré de zones marécageuses, de zones "tampons", ajoutent-ils.

Gérard Berrautte surveille le barrage tous les jours et mentionne tout de même que la fissure se creuse de quelques millimètres par jour. Autre mesure de sécurité, le seuil du déversoir a lui aussi été abaissé pour éviter une crue en cas de fortes pluies.

Une conséquence de la sécheresse ?

Ce désordre nécessite la réalisation de travaux de terrassement permettant à l'ouvrage de retrouver les caractéristiques de stabilité initiale, selon le rapport de la DREAL Nouvelle-Aquitaine. Un diagnostic de sûreté doit être encore réalisé pour effectuer ces travaux.

Ce glissement significatif s'est produit, selon les experts, vraisemblablement à la faveur d'une baisse rapide du plan d'eau, "conséquence de la sécheresse", ajoute Gérard Berrautte. Les irrigants craignent qu'une grande partie du barrage doive être rénovée. Un coût qu'ils n'ont pas pu anticiper puisque c'est la première fois en vingt ans d'existence que cela arrive.