Landes : un champignon volatile menace la forêt landaise

"Nous sommes particulièrement inquiets", lâche le responsable de la Fédération Interprofessionnelle des Bois d'Aquitaine (FIBA), Bruno Lafon. L'épisode de rouille vésiculeuse suscite la crainte des sylviculteurs. La rouille se poursuit sur les jeunes pins maritimes dans le sud du massif landais, sur le secteur des communes de Léon, Castets et Herm . Ce pathogène, sorte de petit champignon de couleur jaune, envahit les troncs ou les branches des pins plantés entre 2015 et 2016 majoritairement. Il apparait surtout au printemps et finit par les ronger et les faire mourir. Jusqu'à cet été, près de 800 hectares de plantations de pins maritimes serait touchés. Des prélèvements ont été réalisés par les services de l'Etat pour déterminer l'origine de la rouille vésiculeuse. Ils sont "en cours d'analyse", indique Sygrid Launes, cheffe de mission Santé des Forêts de la DRAAF Nouvelle-Aquitaine.

Un champ de pivoine suspecté

"Ce que nous savons, c'est que si nous avons pas ces pivoines, il n'y a pas ce type de champignon", constate Bruno Lafon. En effet, un champ de pivoine d'environ 20 hectares s'est implanté fin 2018 dans le secteur. La pivoine constituerait un "hôte alternant" à l'origine du champignon responsable. Pour le moment, "il y a seulement une forte suspicion [...] donc du coup, on a entreprit des échanges avec l'agriculteur et la société hollandaise, propriétaire des pivoines en question pour essayer de trouver ensemble des solutions", ajoute Sygrid Launes. "Ce qui nous étonne et qui peut avoir ce caractère inquiétant, c'est la première fois que l'on a un épisode aussi concentré et de cet ampleur", poursuit-elle.

Il est vrai que le développement de cette rouille vésiculeuse a également été accéléré par les deux derniers étés, très secs et chaud. De quoi, pour le patron de la Fédération Interprofessionnelle des Bois d'Aquitaine d'être inquiet et vigilant "pour savoir comment la situation va évoluer dans les mois à venir".

Les services de l'Etat (DRAAF) recommande d'abattre les pins touchés par la rouille à plus de 40 % et de différer les chantiers de plantations de pins dans la zone impactée.

Par ailleurs, Pierre Teyssier, correspondant observateur du secteur pour le Département santé des forêts conseille un débroussaillement superficiel de la végétation au pied des pins afin de favoriser la circulation de l’air, ce qui peut être de nature à réduire la présence des hôtes alternants que sont les pivoines. "Le champignon aimant particulièrement les environnements confinés", conclut-il.