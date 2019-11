Landes : un dauphin échoué remis à l'eau au large de Tarnos

Tarnos, France

C'est le début de la saison des échouages sur les plages du littoral. Samedi dernier, un promeneur a signalé la présence d'un dauphin sur une plage à Tarnos. Fait rarissime : le cétacé était vivant et donc une intervention particulière pour l'association basco-landaise Itsas Arima, qui a été prévenue de l'échouage et a été chargée de remettre à l'eau ce jeune dauphin. "C'est toujours délicat d’agir sur un animal vivant" explique Emilie Moreau, biologiste et co-fondatrice de l'association, "on a envie de sauver l'animal, mais il faut d'abord évaluer son état. C'est la première chose que l'on fait quand on arrive sur place, pour estimer si oui ou non il est possible de tenter une remise à l'eau".

Deux tentatives de remise à l'eau

Dans le cas présent, le dauphin est repéré, entre la plage du Métro et la plage de la Digue. Après s'être assurés que l'animal ne présentait pas de pathologie externe, une première remise à l'eau a été tentée. Mais, la houle et le shore-break compliquent les choses et le dauphin revient s'échouer.

Aidés des sapeurs pompiers, les deux bénévoles transportent l'animal jusqu'à la plage de la Digue, où se trouve une zone beaucoup plus abritée pour que l'animal ait le temps de récupérer avant de reprendre le large. Le dauphin est remis à l'eau et depuis, il n'a pas été revu. "On a bon espoir qu'il soit reparti" poursuit Emilie Moreau.

Un jeune dauphin égaré

La biologiste explique encore qu'un dauphin ne s'échoue pas quand tout va bien, "en toute logique. Sauf cas d'un juvénile, qui se serait perdu ou fait une fausse manœuvre et se serait fait prendre par les courants. Ce qui était le cas de cette jeune femelle. C'est aussi pour ça qu'on a tenté cette remise à l'eau. Il est possible que l'animal se soit égaré, fatigué et qu'il se soit échoué. Donc, qu'il ait de bonnes chances de survie".

Que faire en cas d'échouage ?

Avec le début des échouages sur les plages, l'association Itsas Arima rappelle aux promeneurs, s'ils sont face à un échouage, de ne jamais toucher l'animal, ne pas tenter de remise à l'eau soit même à cause de problème de contamination entre les dauphins et les hommes, et ça ne sert à rien de remettre l'animal juste au bord.

Il faut donc appeler l’Observatoire Pélagis : 05.46.44.99.10 ou les pompiers, qui redirigeront l'information.