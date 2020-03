Landes : un début d'année record pour l'échouage des dauphins

Un dauphin mort a encore été retrouvé ce mercredi matin sur une plage d'Hossegor au sud des Landes. C'est un promeneur qui l'a découvert. Contacté par France Bleu Gascogne, Raph, qui habite dans une résidence qui donne sur la plage centrale avec sa compagne, raconte : "C'est la deuxième fois que cela arrive en un mois. Comme personne n'était sur la page à cause du mauvais temps, nous avons appelé la mairie pour le signaler, ils nous ont redirigé vers la police municipale."

Raph a immédiatement pris plusieurs photos et vidéos, pour témoigner : "Je suis moniteur de surf et la protection des océans est quelque chose qui nous tient, moi mes collègues et mes amis, particulièrement à cœur. Nous en avons assez de trouver des dauphins échoués sur nos plages bien qu'il soit une espèce protégée. Ça en plus de la pollution plastique etc... Je suis éducateur sportif, moniteur de surf à l'UCPA et une part importante de mon travail est la sensibilisation de tout les publics à ce phénomène. Je soupçonne ce dauphin d'être victime de la pêche car les marques sur son bec sont très évidentes, on peut deviner qu'il s'est retrouvé le bec coincé dans les mailles du filet. Les marques sur son corps, des traits nets et répartis un peu partout, les nageoires abîmés montrent qu'il a sûrement été monté sur le pont d'un bateau avant d'être rejeté."

70 cétacés échoués depuis le début de l'année

Selon l'Observatoire Pélagis, spécialisé dans la conservation des mammifères et oiseaux marins, il s'agit du 70e cadavre de cétacé retrouvé sur le littoral landais, depuis le 1er janvier. À chaque fois, les examens pratiqués ont démontré que l'animal avait été pris accidentellement dans les mailles d'un filet de pêche. Le dauphin retrouvé ce mercredi matin à Hossegor va lui-aussi être examiné.

Depuis le 1er janvier 2020, les bateaux de pêche français de plus de 12 mètres ont l'obligation de s'équiper d'un dispositif acoustique censé faire fuir les dauphins.

2019 avait été une année record concernant l'échouage de cétacés sur le littoral du Golfe de Gascogne. 2020 en prend le chemin selon l'observatoire Pélagis.