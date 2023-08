Landes : un nid de cigogne vieux de 20 ans tombe du toit de l'église

À Riviere-Saas-et-Gourby, petit village de l'agglomération dacquoise, l'histoire d'amour entre les cigognes et la commune saute aux yeux. "C'est la commune où il y a le plus de cigognes dans les Landes", dit le maire, Hervé Darrigade, quand on lui demande pourquoi il y a ces sculptures de ferrailles de l'artiste landais Joël Vallon qui représentent des nids de cigogne en taille réelle, à l'entrée du village.

ⓘ Publicité

Sur la voie de chemin de fer qui traverse le village, les nids se succèdent sur les pylônes SNCF et l'animal est représenté sur la devanture de l'épicerie. Alors la chute d'un des plus vieux nids de cigogne de la commune, sur le toit de l'église, ne passe pas inaperçu.

Un nid occupé par des générations de cigognes

Sans que le maire sache pourquoi, le nid est tombé du toit de l'église dans la nuit de lundi à mardi. Visiblement, il penchait depuis plusieurs jours. "C'est un peu triste", commente Hervé Darrigade en regardant le nid de plus de 500 kg abimé.

En revanche, pas d'inquiétude pour la famille de volatile. Ils sont partis début aout pour leur migration annuelle. Le nid était donc vide. "Après, on va essayer de trouver une solution pour qu'elles reviennent", poursuit l'élu. Selon lui, cela fait plus de 20 ans que ce nid est sur le toit de l'église. "C'est souvent le même couple qui revient", explique Hervé Darrigade.

Ce qu'il y a de particulier avec les cigognes, poursuit le maire, c'est que chaque année, quand elles reviennent de leur migration, elles retournent toujours dans le même nid. Celui de l'église est donc occupé de génération en génération par la même famille de cigogne.

Mais que trouveront ces oiseaux quand ils reviendront du nord en novembre ou en décembre ? "Je vais me rapprocher du garde nature et du technicien pour voir ce qu'il faut faire. Je pense qu'on va dégager ce qui est tombé et puis, au niveau du faîtage, laisser la structure pour qu'elles puissent refaire le nid". Chaque année, dans le seul nid de l'église, 3 ou 4 cigogneaux voient le jour.

Déjà l'année dernière, un nid vieux de 30 ans est tombé de la cheminée de l'usine du village. Les cigognes, revenues cet hiver, l'avait totalement reconstruit.