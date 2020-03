Landes : un oiseau marin s'échoue sur la plage à cause du vent, il est pris en charge par Alca Torda

La météo n'est pas favorable aux oiseaux marins... Samedi dernier, le centre Alca Torda, qui recueille les animaux blessés, est appelé par un promeneur de Lit-et-Mixe. Il vient de tomber sur un Fou de Bassan, ce grand oiseau marin de couleur blanche. L'oiseau est allongé sur la plage, très affaibli.

La faute aux vents violents de ces derniers jours, explique Laura Labarthe, responsable du centre : "À cause des tempêtes régulières, les oiseaux s'épuisent et se retrouvent échoués sur nos plages, qui ne sont pas du tout leur milieu naturel... Les oiseaux marins comme les Fou de Bassan et les petits pingouins - Guillemot de Troïl ou Pingouin torda, qui a donné son nom au centre - sont des oiseaux qui vivent au large, en pleine mer. Quand il y a des tempêtes à répétition, ils se retrouvent un peu déboussolés et vont s'échouer sur les plages."

Le Fou de Bassan a été pris en charge par Alca Torda. - Alca Torda

D'autres oiseaux risquent de s'échouer sur les plages landaises dans les jours à venir à cause de la tempête, prévient Alca Torda. Voici la marche à suivre en cas de rencontre avec un oiseau échoué : "Dans un premier temps, l'idéal est de nous appeler, parce qu'on va donner toutes les informations par téléphone. Si ce n'est pas possible, il faut essayer de trouver à proximité un poste de secours, car ils ont forcément quelques cartons pour mettre l'animal dedans. Pour l'attraper, il faut faire très attention puisque ce sont des prédateurs, ils chassent du poisson. Du coup, ils vont avoir tendance à pincer, à piquer avec leur bec. Il faut le recouvrir avec un linge ou un vêtement que l'on porte sur soi pour pouvoir l'attraper et le mettre dans le carton. Une fois que l'animal est dans le carton, en sécurité, et qu'on peut le transporter, il faut nous appeler pour que l'on puisse le récupérer."

Le Fou de Bassan récupéré ce week-end par Alca Torda a été pris en charge. Il est actuellement en train d'être soigné pour pouvoir être relâché, à terme, dans la nature.