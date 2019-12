Landes : un vautour pour Noël

Surprise au centre de soins animalier Alca Torda de Pouydesseaux la veille de noël. Un bébé vautour fauve a été retrouvé à 20 minutes de là. Une bête affaiblie mais tout de même imposante. Le centre a plus l’habitude de recueillir des hérissons ou des chouettes.

Une surprise avant l’heure pour le centre animalier Alca Torda de Pouydesseaux dans les Landes. Le 24 décembre deux personnes ont déposé un rapace découvert près de Bourdalat. Il s’agit d’un jeune vautour fauve, un oiseau imposant. Un fait rare pour le département des Landes.

Selon Laura Labarthe la responsable du centre "c’est surement à cause des précédentes tempêtes que cet animal s’est égaré. Les jeunes inexpérimentés vont se perdre avec les vents. On peut supposer que celui là a dérivé dans les Landes qui n'est pas du tout son milieu". Les régions montagneuses des Pyrénées-Atlantique où évoluent généralement ces rapaces ont en effet été touchées par la tempête Fabien en fin de semaine dernière.

En deux jours a déjà repris un kilo

Ce 24 décembre, en voyant la bête dans un champ de maïs des particuliers ont appelé le centre de soins Alca Torda avant de le capturer. Même si les chances de croiser cet oiseau sont rares, il y a des précaution à prendre. Pour attraper ces animaux Laura Labarthe conseille de s’équiper de gants en cuirs épais et de couvertures pour les mettre dans le noir "une fois qu’ils sont dans le noir ils vont être moins dans le stress et auront moins leurs réflexes de défenses et de bouger".

Le vautour fauve a repris des forces depuis son arrivée © Radio France - Loïc Gazar

L’animal est arrivé fatigué, épuisé et un peu en hypothermie. Noël a été l’occasion pour l’oiseau de reprendre du poids : un kilo depuis son arrivé au centre de soins. S'il reprend des forces et que les conditions météo le permettent les équipes du centre pensent pouvoir le relâcher dans les Pyrénées-Atlantique dans les semaines à venir.