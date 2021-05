Landes : une "Balade utile" sur la plage de Biscarrosse pour ramasser les déchets plastiques

La ville de Biscarrosse invite ses habitants à une "Balade utile" ce samedi 22 mai, sur la plage du Vivier. Épaulés par plusieurs associations, ainsi que par le Comité Vigilance Environnement, les Biscarrossais peuvent participer de 13h à 16h à une opération de ramassage de déchets plastiques dans le sable. Le ramassage est autonome et les participants sont invités à venir avec leurs propres sacs et gants pour collecter les déchets.

Ces ramassages se multiplient ces derniers temps sur le littoral landais. Si leur but n'est pas de nettoyer totalement la plage, les opérations de collecte servent à sensibiliser le public à la pollution du littoral, où lors d'une simple balade, les promeneurs peuvent tomber sur des bouteilles, des sacs, des emballages, ou des objets du quotidien en plastique.

Le danger des micro-plastiques

Au-delà de tous ces déchets facilement identifiables dans le sable, les associations alertent aussi sur la présence de micro-plastiques, ces petites paillettes de plastique issues de la détérioration dans la mer de déchets. De la taille de lentilles, ces plastiques sont tout aussi nocifs que les bouteilles et les emballages, car ils sont ingérés par les oiseaux ou la faune marine, et impactent l'environnement du littoral.

"Les micro-plastiques, ce sont des plastiques qui ont été brisés par le temps" explique Jean-Marc Vigneaux, le coordonnateur du Comité Vigilance Environnement de Biscarrosse. "On les dénomme aussi larmes de sirènes, et ce ne sont pas les sirènes qui ont pleuré, mais bien nous ou la chaîne alimentaire qui pleurons face à l'ingestion de ce type de produits".

Le terme "larmes de sirènes" désigne à la fois les petits résidus, mais aussi les granulés de plastique, matière première des industrie pour fabriquer des objets de tous les jours.

Ces petits morceaux de plastiques sont moins connus du public car moins visibles explique Camille Pouli, de HDO, association pour le respect de l'environnement. "On ne peut pas les voir réellement à l’œil nu comme on verrait un bout de cordage, une botte, ou des bouteilles en plastiques. Ça a la taille d'une lentille et si on cherche bien, si on prête attention, on en retrouve vraiment partout".