Laurence Maillart Méhaignerie députée Renaissance 35 "il faut produire des énergies décarbonées"

Laurence Maillart Méhaignerie, députée Renaissance d'Ille-et-Vilaine, est co rapporteure de la mission d'évaluation de la loi climat et résilience à l'Assemblée nationale. L'occasion de parler des avancées ou non en la matière.

Les conséquences du dérèglement climatique sont de plus en plus visibles.Entre la canicule de cet été, la sécheresse qui persiste en Bretagne et les incendies de forêts même dans notre région, les exemples sont nombreux. Des marches pour le climat étaient organisées un peu partout en France depuis vendredi. Pour en parler, la députée Renaissance d'Ille-et-Vilaine, Laurence Maillart Méhaignerie était l'invitée de France Bleu Armorique. Elle est également co-rapporteure de la mission d'évaluation de la loi climat et résilience à l'Assemblée nationale.

France Bleu Armorique : Les jeunes se sont mobilisés ces derniers jours pour le climat. Qu'est-ce que vous leur répondez quand ils disent que les politiques n'en font pas assez dans ce domaine?

Laurence Maillart Méhaignerie : Je leur dis qu'ils ont raison de se mobiliser parce que le climat, c'est le grand enjeu le grand défi du siècle, des décennies à venir. Evidemment que c'est un sujet à la fois qui les préoccupe, mais qui préoccupe grand nombre de nos concitoyens. Alors, on peut toujours dire qu'on n'en fait pas assez. C'est certainement vrai. En revanche, on peut dire aussi qu'on a adopté un certain nombre de mesures dans les lois qui vont porter leurs fruits, qui portent déjà leurs fruits puisqu'on est sur une tendance baissière des émissions de gaz à effet de serre avec des objectifs qui pourraient être atteints sur la stratégie bas carbone. En 2030, c'est -40% des émissions de gaz à effet de serre et en 2050, c'est la neutralité carbone, ce sont les objectifs de la France.

FBA : Mais ce n'est pas pour tout de suite... N'y a-t il par urgence?

Laurence Maillart Méhaignerie : Les résultats de la France sont plutôt à la baisse. En revanche, ce qui inquiète et ce qui nous inquiète tous, c'est que la France n'est pas seule à émettre des gaz à effet de serre. IL y a les gros pollueurs comme la Chine et les Etats-Unis. La Chine, par exemple, c'est 30 % des gaz à effet de serre. C'est considérable. Il faut qu'on arrive, nous, en France et l'Europe, par la diplomatie environnementale, à convaincre ces pays d'aller vers des tendances beaucoup plus vertueuses et moins impactantes pour le climat. Ça, c'est colossal. C'est un objectif très important, mais il va falloir qu'on y arrive.

FBA : Vous êtes co-rapporteure de la mission d'évaluation de la loi climat et résilience à l'Assemblée nationale. Pour quoi faire?

Laurence Maillart Méhaignerie : La loi a été votée il y a deux ans. Cela fait partie des prérogatives des députés que de contrôler l'action du gouvernement. C'est une mission qui n'évalue pas en tant que telle la loi, mais qui évalue l'action du gouvernement, la mise en œuvre de la loi. Alors, les sénateurs ont fait le même exercice il y a quelques mois, en mars, pour révéler que 10 % de la loi était appliquée sur les 142 mesures attendues. C'était en mars dernier, et c'était quand même très nettement insuffisant. Depuis, il y a dû y avoir des progrès. On s'efforce, nous parlementaires, de vérifier que l'Etat et le gouvernement mettent en œuvrent leur dispositif. En ce moment, il y a un grand débat sur la réduction du rythme de l'artificialisation des terres auprès des élus locaux qui planchent sur des objectifs de réduction du rythme de cette artificialisation. C'est une application directe de la loi climat. C'est difficile. Mais pour autant, il ne faut pas reculer. Il ne faut pas renoncer, il ne faut pas se décourager.

FBA : On a beaucoup parlé aussi, la semaine dernière des énergies renouvelables. Le président de la République était à Saint-Nazaire pour l'inauguration de ce premier parc éolien en mer. Il y en a un en construction à Saint-Brieuc, un autre en projet dans le Morbihan, entre Belle-Île et Groix. Mais partout, il y a des oppositions au développement des énergies renouvelables et notamment aux éoliennes en mer.

Laurence Maillart Méhaignerie : Alors il y a des oppositions. Et puis il y a aussi, heureusement, des acteurs qui soutiennent le développement des énergies renouvelables. Je rappelle qu'on est en retard par rapport à nos objectifs européens. On s'est engagé à atteindre un peu plus de 20 % de production d'énergies renouvelables en France. On est en retard, il faut produire des énergies décarbonées. L'actualité nous le rappelle tous les jours, il faut sortir des énergies fossiles. On s'est engagé à le faire et pour ça, il faut un mix énergétique qui soit équilibré entre la production d'énergies renouvelables et le nucléaire. Donc il faut des énergies renouvelables et on aura une loi là dans les prochaines semaines, qui va favoriser l'accélération de l'installation des énergies renouvelables qui porte sur l'éolien mais aussi sur le solaire.

FBA : Au sujet du nucléaire, le président souhaite la création de 20 réacteurs nucléaires supplémentaires. Nous n'en avons pas en Bretagne. Est ce qu'il y en aura un à terme en Bretagne?

Laurence Maillart Méhaignerie : Je ne sais pas vous dire. Je pense qu'il faut territorialisé les objectifs de production énergétique. La question, c'est de savoir quels sont les potentiels de production d'énergie en région. En Bretagne, on n'a moins de potentiel éolien terrestre, que dans les Hauts de France. Mais en Bretagne, on a aussi du potentiel d'éolien en mer. Mais ce sont des choix stratégiques qui seront faits en concertation. Je ne suis pas en mesure de vous le dire, mais la Bretagne a fait un choix. C'est assez clair il y a quelques décennies sur le nucléaire.