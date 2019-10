Laval : le groupe "Sortir du Nucléaire" recouvre un panneau de pub numérique pour dénoncer le gaspillage d'énergie

Camille et Martine Alaville

Le panneau de pub numérique recouvert d'un drap à Laval est celui au croisement de l'avenue de Mayenne et de la rue des Grands-Carrés.

Laval, France

Vous avez peut-être remarqué dans la matinée de ce samedi 19 octobre, un panneau de pub numérique à Laval a été recouvert d'un drap, notamment avenue de Chanzy. Sur ce drap, vous pouvez lire ce message : "Le nucléaire est dangereux et coûteux, remplaçons-le ! ". C'est une action du groupe "Sortir du Nucléaire" dans la soirée de ce vendredi 18 octobre.

Pour les trente militants qui ont participé, il faut consommer moins d'énergie pour sortir de la dépendance au nucléaire. Ce panneau géant, de 8 m² est donc le symbole de ce gaspillage énergétique selon Héléna Poloubinski du groupe "Sortir du Nucléaire" :

Ils sont allumés jour et nuit donc cela crée une pollution lumineuse et un gaspillage énergétique assez intense. Cela scandalise une bonne part de la population lavalloise

Sur les draps qui recouvre le panneau, on lit donc ce message : "_Le nucléaire est dangereux et coûteux, remplaçons-le !"_. "L'EPR de Flamanville est un très gros chantier qui aurait dû être terminé en 2016, et en 2019, il n'est toujours pas terminé parce qu'il y a des problèmes. Le coût est presque de 13 milliards alors qu'à la base, il était estimé à trois milliards", explique Héléna Poloubinski.

Ce panneau de pub est allumé jour et nuit à Laval. - Camille et Martine Alaville

Selon elle, les différentes énergies renouvelables (éolien, solaire, marée motrice, etc.) mises ensemble, n'atteignent mêmes pas ces coûts de l'EPR de Flamanville.