Laval : les jeunes mobilisés pour la marche pour le climat

Ils n'ont pas pu défiler à plus de 100, Covid19 oblige, mais ils étaient un peu plus nombreux, ce samedi 14 mars, à participer à la marche pour le climat. Beaucoup de jeunes, des collégiens, des lycéens, accompagnés de leurs familles, pour certains, venus montrer leur détermination.

La marche pour le climat s'est tenue, ce samedi 14 mars, à Laval, malgré l'épidémie de Covid19. Seul petit bémol, les manifestants ont dû limiter leur déambulation à 100 personnes, pas plus, autour de la place du jet d'eau, et cela, pour respecter les recommandations du gouvernement et éviter la propagation du virus. Ils étaient là, pour le deuxième jour de mobilisation, à l'appel du collectif citoyen pour le climat, les youth for climate, proches de Greta Thunberg, et le mouvement des coquelicots, contre les pesticides.

la marche pour le climat, samedi 14 mars, à Laval © Radio France - Sylvie Charbonnier

Un lycéen : "cette épidémie rappelle qu'il ne faut pas oublier les limites du monde"

Dans le cortège, on a vu beaucoup de jeunes, parfois très jeunes, 13 ans, 14 ans, calmes et déterminés à agir pour faire prendre conscience aux plus âgés et aux politiques, qu'il y a urgence à sauver la planète. Dans les rangs, un jeune s'exprime : " il s'agit de notre avenir, de l'avenir du monde. Peut-être que cette épidémie permettra de nous rappeler les limites du monde et de la nature". Les pesticides, les usines polluantes, les voitures en ville, ils n'en veulent plus. Un autre ajoute : "_c'est notre génération qui va subir le plus le manque d'action des générations précédentes, c'est donc à nous de nous mobilise_r".

la marche pour le climat, samedi 14 mars, à Laval © Radio France - Sylvie Charbonnier

Un grand-père et son petit-fils de 5 ans, contre les pesticides

Dans le cortège, des enfants étaient présents. Un grand-père avait accompagné ses deux petits-enfants, un petit garçon de 5 ans et une jeune fille de presque 14 ans. Au plus petit, il expliquait les pesticides et leurs ravages sur l'environnement. La plus grande, végétarienne par choix, était venue soutenir la démarche : " Il faut que chacun fasse quelque chose, même de petites choses, mais si on ramasse des déchets, c'est aussi que l'on jette des déchets. Il faut arrêter".