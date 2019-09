Le 16ème jardin éphémère de Nancy résolument tourné vers l'écologie

Nancy, France

Le jardin éphémère de Nancy, en plein coeur de la place Stanislas attire chaque année plusieurs milliers de visiteurs (plus de 600 000 en 2018). Il se prépare dans les serres municipales depuis plusieurs mois et les ouvriers des parcs et jardins de la ville n'ont que quelques jours pour installer les différents éléments qui composeront cette sorte d'oasis urbaine. Le défi est d'ampleur, et c'est pourquoi 120 personnes (jardiniers, menuisiers, électriciens) sont mobilisés depuis quelques jours pour la mise en place des 15 scènes végétales qui composeront le jardin.

Sensibiliser à l'urgence climatique

L'idée cette année est de se raccrocher à l'actualité : l'urgence climatique et écologique à travers l'Empreinte que laissera l'homme sur la planète. Le jardin prendra donc la forme d'une main et déclinera les thèmes liés à l'écologie : la forêt qui brule, le plastic qui recouvre les mers...etc mais l'Empreinte c'est aussi ce premier pas posé sur la lune en 1969 par l'Américain Neil Armstrong, 50 ans plus tard, le jardin éphémère lui fera un clin d'oeil.

Des apprentis de l'école d'horticulture de Roville-aux-Chênes participent à l'installation © Radio France - Mohand Chibani

Des nuances de noir pour rappeler la forêt qui brule

Ces thèmes sont incontournables aujourd'hui explique Pierre Didierjean, le directeur des parcs et jardins de la ville de Nancy "On peut attirer du monde en faisant du beau mais en parlant aussi d'écologie. Il y aura par exemple une scène végétale composée uniquement de nuances de noir pour rappeler les forêts qui brulent. Nous n'oublierons pas non plus la pollution des mers".

Le jardin éphémère de Nancy se tient du 28 septembre au 3 novembre. L'entrée est gratuite.