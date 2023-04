Le 23 on nettoie ! Rendez-vous dimanche 23 avril 2023

Nous vous attendons dimanche 23 avril sur l'un des onze lieux sélectionnés pour un grand nettoyage de printemps pour rendre la Creuse encore plus belle

Le 23 on nettoie, pour rendre la Creuse plus belle. Dans le cadre de l’année de la Creuse qui mobilise, tous les 23 du mois France Bleu Creuse, Le Conseil départemental « L’esprit Creuse », Le quotidien « La Montagne », sur un événement valorisant notre territoire et mobilisant les Creusois, nous vous proposons de refaire une beauté à nos paysages.

Rendez-vous dimanche 23 avril sur l'un des onze sites sélectionnés

Le principe ? Dimanche 23 avril, de 9 heures à 13h, des équipes de volontaires vont se réunir sur onze sites pollués par des détritus afin de les nettoyer et les rendre à la nature.

Mairies, associations, particuliers… nous ont signalé ces endroits souillés suite à l’appel lancé par France Bleu Creuse, le Conseil départemental et La Montagne. Evolis 23 et le Sictom, deux syndicats d’ordures ménagères ont établi des points de collecte pour ces déchets et viendront les ramasser.

Sur chacune des onze communes, des groupes ont été organisés et attendent les volontaires pour cette matinée de nettoyage de printemps.

Vous voulez en être ? Rejoignez les, dimanche matin, sur les lieux indiqués ci-dessous. Vous pouvez vous signaler, avant, auprès des mairies concernées. C’est aussi en mairie que vous trouverez les sacs et les gilets oranges floqués pour l’opération Le 23, on nettoie !

Un gilet de sécurité vous sera remis à votre arrivée © Radio France - Chrystel Rouchon

Dimanche, France Bleu Creuse et La Montagne seront avec vous. Toute la matinée, la radio propose un direct avec les sites qui seront contactés. Et le journal fera la tournée des groupes pour faire témoigner les participants.

Toute la matinée, encore, nous vous demanderons de faire parvenir vos photos, avant/après le nettoyage avec les bénévoles mobilisés, sur la page Facebook de France Bleu Creuse.

On ne collecte que des plastiques, des emballages, des masques, pas de gros objets. Restez loin des zones d'anciennes décharges (si vous trouvez une zone avec beaucoup d'encombrants il faudra juste le signaler)

Tous les renseignements à France Bleu Creuse : 05 55 52 37 38

A dimanche !

Choisissez le coin de Creuse que vous voulez restaurer

Dun-le-Palestel Contact : 05.55.89.01.30 - Lieu de rdv et site à nettoyer : Ancienne voie de chemin de fer entre stade et avenue Emile Genevoix

Contact : 05.55.89.01.30 - Lieu de rdv et site à nettoyer : Ancienne voie de chemin de fer entre stade et avenue Emile Genevoix Fresselines Contact : 05.55.89.70.46 - Lieu de rdv et sites à nettoyer : Les bords des rivières : Bord de Creuse , Lac EGUZON, Embarcadère Ruisseau Rivaud (500 m), Grande Creuse, Vervy Confluent (1km) et Circuit Claude Monet

Contact : 05.55.89.70.46 - Lieu de rdv et sites à nettoyer : Les bords des rivières : Bord de Creuse , Lac EGUZON, Embarcadère Ruisseau Rivaud (500 m), Grande Creuse, Vervy Confluent (1km) et Circuit Claude Monet Guéret Contact : 05.55.51.47.00 - Lieu de rdv : Saint-Léger- le-Guérétois - Site à nettoyer : Maupuy

Contact : 05.55.51.47.00 - Lieu de rdv : Saint-Léger- le-Guérétois - Site à nettoyer : Maupuy Issoudun-Létrieix Contact : 05.55.62.30.68 - Lieu de rdv : Issoudun-Létrieix le long du cimetière - Site à nettoyer : entrée du cimetière

Contact : 05.55.62.30.68 - Lieu de rdv : Issoudun-Létrieix le long du cimetière - Site à nettoyer : entrée du cimetière La Souterraine Contact : 05.55.63.97.80 - Lieu de rdv et site à nettoyer : Route de Lacoux et derrière Bridiers. Dépôt des déchets collectés au skatepark (quad avec remorques+4x4 remorque à dispo)

Contact : 05.55.63.97.80 - Lieu de rdv et site à nettoyer : Route de Lacoux et derrière Bridiers. Dépôt des déchets collectés au skatepark (quad avec remorques+4x4 remorque à dispo) Le lac de Vassivière Contacts : association Clean and Collect 0648138250 / Association Gala’Zelles 0768797177 - Lieu de rdv : Lac de Vassivière - Site à nettoyer : Lac de Vassivière

Contacts : association Clean and Collect 0648138250 / Association Gala’Zelles 0768797177 - Lieu de rdv : Lac de Vassivière - Site à nettoyer : Lac de Vassivière Montaigut Contact : 05.55.81.30.98 - Lieu de rdv : Montaigut - Site à nettoyer : Aux alentours de Chazette et du Grand Montaigut

Contact 05.55.81.30.98 - Lieu de rdv : Montaigut - Site à nettoyer : Aux alentours de Chazette et du Grand Montaigut Montboucher Contact : 05.55.64.12.87 - Lieu de rdv : près de la mairie - Site à nettoyer : commune

Contact : 05.55.64.12.87 - Lieu de rdv : près de la mairie - Site à nettoyer : commune Moutier-d'Ahun Contact : 05.55.62.45.63 - Lieu de rdv : Moutier-d'Ahun - Site à nettoyer : Moutier-d'Ahun

Contact : 05.55.62.45.63 - Lieu de rdv : Moutier-d'Ahun - Site à nettoyer : Moutier-d'Ahun Saint-Dizier-Leyrenne Contact : 05.55.64.40.30 - Lieu de rdv : Lac de Vassivière - Site à nettoyer : Lac de Vassivière

Contact : 05.55.64.40.30 - Lieu de rdv : Lac de Vassivière - Site à nettoyer : Lac de Vassivière Saint-Maurice-la-Souterraine Contact : 05.55.63.03.01 - Lieu de rdv et site à nettoyer : Le conservatoire d'espace naturel de la Saumagne à Saint-Maurice-la-Souterraine (à préciser)