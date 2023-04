Le 23 on nettoie : retour en images sur la journée de nettoyage organisée par France Bleu et ses partenaires

Le 23 on nettoie : l'opération organisée par France Bleu et ses partenaires a rassemblé de nombreux bénévoles, comme ici à Saint-Maurice-la-Souterraine

Dimanche 23 avril, de 9 heures à 13h, à l'invitation de France Bleu, des équipes de volontaires se sont réunis sur onze sites pollués par des détritus afin de les nettoyer et les rendre à la nature. Le 23 on nettoie !, une initiative commune de France Bleu Creuse, du Conseil départemental « L’esprit Creuse » et du quotidien « La Montagne » a été un succès. Un grand merci à toutes les personnes qui n'ont pas hésité à enfiler bottes et gants pour ramasser les détritus sur l'une des onze communes participantes. Un grand merci également à nos partenaires Sitcom de Chénérailles et Évolis 23 pour la mise à disposition de certains équipements nécessaires à la collecte des déchets.

Pour restituer l'ambiance de cette journée, nous vous proposons un retour en images, vous verrez que la bonne humeur était de mise ! Encore un grand merci à tous !

A Saint-Maurice-La-Souterraine, le ramassage des déchets a pu s'effectuer grâce à la participation du petit taureau "Satanas" sur la première heure, et de son copain "Saturnin" qui s'est chargé de finir la collecte. Merci à l'asinerie de Saint-Maurice-la-Souterraine ! Et merci Mathilde Prevost pour avoir capté l'évènement.

L'ensemble des volontaires présents à Saint-Maurice-la-Souterraine et le taureau "Satanas" qui a fait sa partie du travail - Mathilde Prevost

"Saturnin" de l'asinerie de Saint-Maurice-la-Souterraine a bien travaillé ! - Mathilde Prevost

Le petit taureau "Satanas" a permis de ramener les déchets ramassés au point de collecte - Mathilde Prevost

Mission accomplie à Saint-Maurice-la-Souterraine : des déchets en moins dans la nature ! - Mathilde Prevost

Au lieu-dit Soulières, malgré une météo peu encourageante, Nadine Glenisson a participé avec d'autres bénévoles au ramassage des déchets, sur un parcours de quatre kilomètres entre Soulières et Féniers :

Sur le parcours entre Soulières et Féniers, on a pu croiser des choses assez insolites ! - Nadine Glenisson

En fin de matinée, les déchets ramassés étaient nombreux - Nadine Glenisson

Du côté de Montaigut le Blanc malgré la pluie, le nettoyage citoyen a permis de collecter un maximum de déchets. Merci à Ludivine Chatenet, maire de la commune, Patrick Daniel, et Alice Raphel, Miss Cœur Élégance Nouvelle Aquitaine 2023. Les secteurs de Chazette, le Grand Montaigut, Montaigut Station et les Bailles ont été nettoyés.

Petite équipe mais efficacité maximum à Montaigut-le-Blanc ! - Raphel Alice

Alice, Miss Cœur Élégance Nouvelle Aquitaine 2023 et Patrick Daniel - Raphel Alice

À Parsac, de nombreux volontaires étaient présents pour participer au ramassage des déchets.

Les bénévoles de Parsac en route pour le ramassage des déchets

Le 23 on nettoie ! une opération réalisée avec le soutien du conseil Départemental de la Creuse, représenté à Parsac par Valéry Martin. Une matinée qui a permis de retirer de la nature certains déchets.

Du côté du Maupuy à Saint-Sulpice-le-Guérétois et Saint-Maxant les volontaires étaient présents.

L'espace trail des Monts de Guéret a lui aussi profité d'un petit nettoyage

A Saint-Maxant (à gauche) comme à Saint-Sulpice-le-Guérétois, les bénévoles arboraient les gilets fournis par l'organisation - Damien Follezou

À La Souterraine les volontaires étaient également très bien équipés pour partir à l'assaut des détritus :

L'équipe de volontaires de La Souterraine prête à partir ramasser les déchets, et avec le sourire - François Dufayet

Encore un grand merci et un grand bravo pour le travail accompli par toutes et tous ! On se donne rendez-vous à l'année prochaine ?