"Le 7ème continent" sur la piste du plastique en Méditerranée

Une expédition scientifique part en Méditerranée trois semaines pour collecter des données sur les taux de concentration de plastiques et nano-plastiques en surface et en profondeur.

Sète, France

Le "7ème continent" largue les amarres ce lundi à Sète, direction la Méditerranée nord-occidentale, entre les Baléares et la Sardaigne. Cette goëlette de 26m de long, part pour une expédition scientifique en Méditerranée, destinée à mesurer la présence de plastiques en mer. Huit personnes à bord: quatre marins et quatre chercheurs qui vont étudier les concentrations des micro et nano-plastiques, leur décomposition, leur impact sur les organismes marins.

"Nos poubelles débordent"

"En tant que scientifiques, nous sommes des donneurs d'alerte, de ce qu'on voit en mer et c'est édifiant", explique Jean-François Ghiglione, biologiste, directeur de recherche au laboratoire d'océanologie de Banyuls-sur-mer. "On sait que _10% des déchets finissent en me_r, nos poubelles débordent. Quand ça part en mer, c'est pour des générations et des générations. Il faut complètement diminuer notre consommation. Ce qu'on trouve en mer, ce sont tous les plastiques à usage unique. Ils ont une durée de vie très courte mais vont polluer les océans pendant des dizaines d'années."

Manque de données scientifiques

La mer Méditerranée est souvent présentée comme"la plus polluée du monde", avec 4 fois plus de plastique en surface que sur "le 7ème continent" dans le Pacifique et dont on estime que la surface est équivalente à 3 fois celle de la France. Cette pollution des mers par le plastique est devenue un phénomène très médiatisé. Mais paradoxalement, on manque de données scientifiques précises pour évaluer l'ampleur du drame et donner un diagnostic.

Un laboratoire à bord de la goélette pour conditionner les échantillons © Radio France - Marie Ciavatti

Des prélèvements jusqu'à 100m sous l'eau

Il s'agit de ramener d'innombrables échantillons prélevés en surface et en profondeur jusqu'à 100 mètres sous l'eau, pour ensuite identifier la nature des plastiques, et des organismes qui s'y accrochent. "Le plastique, on s'est aperçu qu'il était devenu un nouvel habitat, dit Jean-François Ghiglione. Ce n'est pas quelque chose d'inerte. Plein de micro organismes se mettent dessus et c'est comme des petits radeaux." Le plastique peut ainsi transporter des agents pathogènes.

Une soupe de plastique

Mais n'imaginez pas forcément des amas de plastiques flottant à la surface de l'eau. Le plus grand des dangers est ce plastique dégradé, que l'on ne voit plus à l'oeil nu et qui a colonisé la méditerranée. Un polluant invisible qui est au coeur de cette expédition. Alexandra Ter-Halle, chimiste, est chargée d'étudier les micro-plastiques (de la taille d'un gran de riz) et les nano-plastiques, un million de fois plus petits.

"On les a détectés, dit-elle, mais on ne sait pas encore quelle est leur structure exacte, leur nature chimique. Il a été montré que ces particules se déplaçaient dans tout l'organisme et qu'il y avait un transfert dans la chaîne alimentaire et à la génération suivante. C'est à dire que quand un poisson est contaminé, on retrouve ces particules dans les alevins". D'où l'importance de mener des tests de toxicité.

Un groupement de chercheurs

Preuve d'un vrai tournant, cette année un groupement de recherche ultra-spécialisé autour du plastique a vu le jour, qui réunit près de 250 chercheurs en France, issus d'une cinquantaine de laboratoires publics, pour faire accélérer la recherche sur le plastique, ses conséquences et ses alternatives.

"Des scientifiques, donneurs d'alerte". Jean-François Ghiglione, directeur de recherche au CNRS Copier

Sur les traces du plastique. Reportage Copier

Le danger de l'invisible. Reportage Copier

La rosette, équipée de bouteilles Niskin, permet de prélever des échantillons à différentes profondeurs © Radio France - Marie Ciavatti