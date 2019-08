Le barrage du "Pas de Riot" au dessus de Saint Etienne fait peau neuve

Situé sur le cours du Furan en contrebas entre les commune de Planfoy et de Rochetaillée, ce barrage inauguré en 1878, il y a 141 ans, n’était plus aux normes

Une voute et une structure entièrement renforcée après deux ans de travaux

Il fallait absolument entamer ces travaux à la fois pour sécuriser l'ouvrage, mais aussi pour augmenter sa capacité de stockage.

Une façon de renforcer l’approvisionnement en eau de Saint Etienne Métropole, mais l’influence de ces travaux va bien au-delà

C'est très important de protéger les zones amont, en particulier ici sur le Massif Central, avec l'amont de la Loire parce que derrière l'impact se fait sentir sur l'ensemble du cours du fleuve. Jean pierre MORVAN le directeur territorial de l’Agence de l’eau Loire –Bretagne

àA partir de ce barrage construit la fin du 19eme siècle , on a réussi le tour de force d'en faire une structure parfaitement moderne.

Il faut dire que les anciens avaient plutôt bien travaillé et adapté le barrage à son environnement. Les ingénieurs d’aujourd’hui n'ont eu qu'à renforcer les structures.

La structure existante a été confortée par deux choses, des injections, ce qui a permis une stabilité en pied et à l'aval, pour reprendre la poussée d'Archimède, un remblai en matériaux avec des enrochements pris sur le site . Jean Ortholam, directeur de travaux de la société Maïa Sonnier

La partie aval du barrage de retenue avec son canal de décharge en cas de crue © Radio France - Yves Renaud

Le saviez vous Saint Etienne Métropole qui gère ce barrage est la structure intercommunale qui possède le plus de barrage dans toute la France

Saint Etienne utilise seulement 2% des nappes phréatiques et souterraines alors que la moyenne nationale se situe a 60%. Gaël Perdriau président de Saint Etienne Metropole

Inauguration officielle du nouveau barrage © Radio France - Yves Renaud

Il aura fallu deux ans de travaux et 8 millions 200 000 euros pour remodeler le site et lui permettre au passage d’augmenter sa capacité de retenue de 950 000 mètres à cubes à plus d’1 million 200 000 mètres cubes

Le barrage du « Pas de Riot » fait partie des 12 barrages gérés par Saint Etienne Métropole pour son approvisionnement en eau, le plus important en volume étant le barrage de La Valette en Haute Loire.