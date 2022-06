Le bassin de la Durance dans un état préoccupant du fait de la canicule et du manque d'eau

À cause du manque de neige cet hiver et des fortes chaleurs actuelles, il y a moins d'eau que d'habitude dans le bassin de la Durance. Les professionnels du tourisme autour du lac de Serre-Ponçon et les agriculteurs du Vaucluse doivent se partager une ressource raréfiée.

À 200 km du Vaucluse, le lac de Serre-Ponçon stocke l'eau de la fonte des neiges. Mais le niveau d'enneigement est le plus faible enregistré ces 30 dernières années. Un minium d'eau alors que les besoins des agriculteurs sont maximums. Cette eau sert à irriguer 80.000 hectares de terres agricoles en Vaucluse et dans les Bouches-du-Rhône. La majorité des terres irriguées dans ces deux départements le sont grâce à cette eau. Le syndicat mixte de la Durance a donc réuni en urgence les collectivités et tous les acteurs qui dépendent du bassin de la Durance.

Des efforts partagés

Cette eau, c'est aussi l'outil de travail des professionnels du tourisme des Hautes Alpes, qui ne proposeront pas toutes leurs activités habituelles aux visiteurs. Les agriculteurs aussi font des efforts : ils ont déjà réduit leur consommation de 40 millions de mètres cube d'eau. Des économies qui risquent de se reproduire pour Philippe Picon, le directeur des ressources en eau du Syndicat mixte d'aménagement de la Durance : "Les projections sur les changements climatiques montrent que l'augmentation des températures va faire qu'il y aura de moins en moins d'eau disponible. Cette année illustre une tendance qui va se confirmer dans les années qui viennent".

"On a été des enfants gâtés." Christian Doddoli, le directeur du SMAVD

Christian Doddoli est lui le directeur du SMAVD. "On a été des enfants gâtés pendant de nombreuses années, explique-t-il. On avait beaucoup d'eau disponible pour tout le monde, on n'a pas eu à se priver ou se rationner. Certes, on est dans une année particulière, toutes les années ne seront pas comme ça mais ces situations exceptionnelles vont devenir de plus en plus habituelles. Il faut donc gérer différemment l'eau, que tous les acteurs fassent des efforts pour que tous y aient toujours accès.".