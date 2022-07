Face à la sécheresse observée dans le département de la Somme, la préfecture a placé ce vendredi 22 juillet le bassin versant de la Maye en vigilance sécheresse. Les agriculteurs n'ont plus le droit d'irriguer par aspersion leurs cultures le dimanche de 12h à 18h.

Le bassin versant de la Maye placée en vigilance sécheresse, la Bresle et l'Avre en alerte renforcée

Les agriculteurs du bassin versant de la Maye ne pourront pas irriguer leurs terres le dimanche entre 12h et 18h.

La Picardie est en proie à la sécheresse et au manque de pluie depuis plusieurs mois. Si le nord de l'Oise est déjà placé en alerte renforcée, c'est au tour de la Somme d'être frappé par un arrêté préfectoral pour protéger ses ressources en eau. Le bassin versant de la Maye est désormais en vigilance sécheresse et doit observer plusieurs mesures de restrictions. Elles touchent en particulier les agriculteurs, qui doivent respecter "une gestion volumétrique collective" et "une interdiction d’irrigation par aspersion sur les cultures en vigueur le dimanche de 12h à 18h", selon le communiqué de la Préfecture.

Les bassins versants de la Bresle et de l'Avre, déjà en vigilance sécheresse sont désormais placés en alerte renforcée. Pour la Bresle, un renforcement des mesures de surveillance, de limitation et d’interdiction provisoires des usages de l’eau est mis en œuvre sur les arrosages, les travaux en cours d'eaux ou les remplissages de plans d'eaux. Cela concerne les particuliers, collectivités, agriculteurs et industriels.

Des mesures supplémentaires si la situation s'aggrave

Selon les derniers relevés, effectués le 15 juillet 2022, le débit de la rivière la Maye est inférieur au seuil de vigilance tout comme le niveau de la nappe phréatique. Les relevés du secteur de la Bresle montrent eux une fragilisation des niveaux d’eaux, désormais inférieurs au seuil de l’alerte renforcée.

Les services de l'état précisent qu'en cas d'aggravation de la situation, "des mesures supplémentaires encadrant les usages de l'eau pourront être activées par arrêté préfectoral".