Le Béarn et la Bigorre passent en vigilance orange pour la canicule

Les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées étaient mardi 22 août les derniers départements de la moitié sud de la France métropolitaine à ne pas être en vigilance orange ou rouge à la canicule. À partir de mercredi 23 à midi, ce ne sera plus le cas. En raison des fortes chaleurs attendues, plus de 40°C par endroit, les deux départements passent du niveau de vigilance jaune à orange.

En tout, ce sont 37 départements qui sont concernés à partir de mercredi 23 août par la vigilance orange canicule. 19 autres départements sont placés en alerte rouge par Météo France.