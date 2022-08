Le béluga pourrait être extrait de la Seine dans les prochains jours

C'est une hypothèse privilégiée, la préfecture de l'Eure envisage d'extraire et de transporter le béluga vers la Manche dans les prochains jours. On ne sait toujours pas si l'animal se nourrit mais il semble aller mieux. L'eau de l'écluse dans laquelle il se trouve actuellement a été rafraîchie de 4° par les sapeurs-pompiers de l'Eure pour les besoins de l'animal.

Pour le moment, le béluga s'est rendu lui-même, vendredi 5 août, dans l'un des bassins de l'écluse de la Garenne dans l'Eure où il est depuis maintenu et surveillé par plusieurs associations et spécialistes qui tentent de le nourrir.

Le transport envisagé

La préfecture de l'Eure envisage désormais une extraction et le transport de l'animal vers la mer dans les prochains jours, après un passage dans un bassin d'eau salée où des soins supplémentaires lui seront apportés.

La piste de l'euthanasie est écartée. Trois options étaient encore sur la table ce week-end, l'ouverture de l'écluse, le laisser finir sa vie "comme quelqu'un de très malade" ou bien l'extraction, a indiqué Isabelle Dorliat-Pouzet, la sous-préfète d'Evreux.

C'est donc l'hypothèse d'une extraction qui est retenue. "Il nous a semblé possible de réfléchir peut-être à un transport vers la mer. Dans l'intérêt de ce béluga ça peut se tenter, nous y travaillons ardemment. On est tous très contents de travailler sur cette option", a déclaré la sous-préfète. "Personne ne peut promettre qu'elle va réussir", a-t-elle toutefois reconnu.

Il est difficile de déplacer l'animal. Il pèse environ 800 kg, il est malade et décharné. Pour le moment, la sous-préfète n'est pas en mesure d'indiquer "quand, où et comment" cette délicate opération pourrait intervenir.

Et la Manche n'est pas toute proche, l'écluse de Saint-Pierre-La-Garenne, dans l'Eure, où le cétacé est entré le 5 août dernier à 70 km au nord-ouest de Paris, se trouve à environ à plus de 130 km de l'embouchure de la mer.

"Il est désormais envisagé une opération de transport visant à réintégrer le béluga dans un environnement marin qui lui conviendrait mieux. Il serait maintenu quelques jours dans un bassin d'eau salée pour continuer à recevoir des soins avant d'être relâché dans la mer", a précisé la préfecture dans un communiqué.

Une santé fragile mais améliorée

L'état de santé du béluga semble s'être amélioré légèrement selon Sea Shepherd. Présente sur les lieux, l'ONG de défense des océans rassure sur la situation de l'animal sur Twitter.

Concernant la possibilité d'endormir le béluga et de le transporter, la présidente de Sea Shepherd France, Lamya Essemlali, a expliqué à nos confrères de RTL "qu'il n'était pas possible d'endormir les dauphins pour la simple raison que ce sont des animaux qui respirent de manière consciente. _Si vous endormez un dauphin_, il ne respire plus et il meurt".