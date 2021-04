Le berger Michel prend sa retraite avec ses brebis à Toulouse au bord du périphérique

Des moutons à la ville. C’est un spectacle pittoresque pour les promeneurs et les joggeurs. Un berger et son troupeau ont investi les prairies des Argoulets à l’Est de Toulouse. Les brebis sont en transhumance pour quelques mois sur la base de loisir pour le compte de la mairie de Toulouse qui expérimente depuis trois ans cet « éco pâturage », une façon de tondre les pelouses gratis d’une manière écologique.

Berger de père en fils

A 80 ans, barbe blanche et cheveux au vent, Michel Marmier-Parreau , berger de père en fils , habitué des transhumances en montagne, mène ce troupeau à la ville, au bord du périphérique.

« Ici, j’ai 70 brebis et 30 agneaux qui viennent de l’Ardèche. Les brebis, elles ne supportent pas la pollution, elles veulent vivre dans un milieu sain, naturel. Elles vont donc nettoyer les Argoulets » sourit ce berger dans l’âme devant ses bêtes qui broutent l’herbe grasse de la parcelle.

« L’herbe est épaisse, je pense qu’il va falloir 3, 4 ou 5 mois, je ne sais pas. On verra , de pacage en pacage, on va plus loin , et ainsi de suite » ajoute Michel qui prend plaisir à mener son troupeau même si l’on entend au loin de brouhaha de la circulation sur le périphérique.

« Dans ma famille, nous sommes tous berger, mon père , mes frères, ma grand-mère, c’est une vocation. Avant j’étais seul dans la montagne avec mon troupeau. Ces cinq dernières années, je menais un troupeau de 1 000 brebis dans la montagne noire, je faisais tous les soirs 25 kilomètres pour rentrer à la bergerie. J’ai fait le massif central, les Alpes, les Pyrénées. Pour mon compte, j’ai transhumé pendant une quinzaine d’année, derrière l’Aubisque, j’avais une ferme où je faisais du fromage. »

L'appel du troupeau

A 80 ans , Michel s’est retiré dans sa maison d’Agen, mais l’appel du troupeau est le plus fort. Pour arrondir sa petite retraite agricole, il a accepté cette mission d’éco-pâturage à la ville.

« En ville, c’est une autre vision du monde. Moi, ma première préoccupation, c’est le bien être des brebis. Après je suis capable de dialoguer avec les gens, avec les enfants surtout qui sont nombreux à venir me voir. J’aime bien leur transmettre les choses, pourquoi les brebis sont ici. »

Michel Marmier-Parreau vit sur place dans une caravane, il veille aussi sur une quinzaine de chèvres naines, deux poneys et deux ânes et un troupeau d’oies.

Ce berger qui a eu plusieurs vies, quelques années dans l’armée, puis dans le transport de décors de théâtre à travers l’Europe, est toujours revenu à son métier de berger.

« La France est en perte de vitesse dans l’élevage ovin, il y a 15 ans, il y avait 15 000 brebis, aujourd’hui , il ne reste à peine 4 000, les campagnes se vident. C’est le résultat de la mondialisation, on nous envoie de la marchandise des antipodes. A la campagne, on ne peut plus vivre. Les zones de montagne se désertifient, c’est comme ça » constate fataliste le berger, qui ne perd pas son sourire bienveillant.

« A cause de mon âge, je ne peux plus faire la montagne. Alors là , c’est un travail qui me convient, parce que je suis toujours en présence des brebis, c’est ma passion » ajoute ce berger qui est aussi diacre dans l’église, qui parle le russe et l’arabe, et écoute France Culture.

« C’est difficile de s’improviser berger. Il y a une différence entre un berger et un éleveur, ce n’est pas du tout la même chose. Un éleveur, c’est quelqu’un qui possède, un éleveur c’est quelqu’un qui vit en symbiose avec les brebis. »

Gestion écologique des espaces

Des brebis pour entretenir les prairies, ça facilite la vie de Guillaume Delmas chargé à la mairie de Toulouse des espaces verts des Argoulets

« C’est une action écologique, ça nous permet de ne pas tondre certains espaces, de réduire les gazs d’échappement des tondeuses et le bruit. »

Il constate que les brebis en quelques jours ont « abattu un gros travail » dans les prairies, et surtout, les enfants sont très nombreux et contents de voir des brebis, des agneaux en ville.

La mairie de Toulouse mène cette expérience d’éco-pâturage depuis 2017 sur la base de loisir des Argoulets qui compte de nombreuses prairies en bordure de rocade. Cette année, l’opération est confiée à la société « Ecozonne » spécialiste de l’éco-pâturage urbain qui fait transhumer des troupeaux sur une trentaine de sites en France pour l’entretien des espaces verts.