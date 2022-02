Le Blanc : mobilisation symbolique des opposants aux parc éoliens dans la Brenne

Si vous êtes passés au Blanc ces derniers jours, vous avez peut-être remarqué cette grande banderole installée sur le pont : "Non aux éoliennes". Installée jeudi 17 février à l'initiative de la mairie, elle rappelle la mobilisation depuis plusieurs années contre les projets de parcs éoliens dans le Parc Naturel Régional de la Brenne.

"Si on ne fait rien, on va se faire manger"

Trois projets sont actuellement en cours dans le PNR de la Brenne : à Pouligny-Saint-Pierre, Mérigny et Concremiers. Lancés depuis plusieurs années, ils font l'objet d'opposition par la plupart des élus des communes concernées et alentours, ainsi que des associations de défense du parc. "Les sociétés ont voulu appeler les projets 'éoliens du pays blancois', et je me suis révolté, car nous n'avons jamais donné notre accord" explique Gilles Lherpinière. Mais le mois dernier, l'une des sociétés a fait du porte-à-porte auprès des habitants de Mérigny, Le Blanc et Concremiers, là aussi sous le nom "éolien du pays blancois". "Il était temps de faire quelque chose pour défendre notre territoire, sinon on va se faire manger" affirme l'élu.

La banderole a donc été installée comme une piqûre de rappel : élus et associations continueront de se battre contre ces projets. Samedi 19, une trentaine de personnes se sont rassemblées sur le pont pour une photo. "Nous ne sommes pas contre l'énergie verte" précise le maire, "mais il y a d'autres endroits pour installer des éoliennes que dans le PNR reconnu internationalement. C'est de l'énergie propre, mais visuellement ça ne l'est pas, et ça mène à la destruction de la faune."

La biodiversité en danger

Une crainte partagée par l'AHTI, Association des Hébergeurs Touristiques de l'Indre. "Le soutien des élus est important" explique Pascal Vrignat, le président, "car on voit qu'on est en danger : vis-à-vis de la biodiversité, de la nature, etc." Et même d'un point de vue touristique : en 2017, l'AHTI a mené une enquête auprès des visiteurs. "Plus de 1.250 personnes accueillies dans nos hébergements ont précisé que si de plus en plus d'éoliennes étaient installées dans le département, ils iraient ailleurs pour leurs vacances."

Les opposants se voient comme des "lanceurs d'alerte" afin de préserver le PNR. D'autres banderoles vont être installées dans les communes concernées par ces projets. Mais ils veulent surtout sensibiliser les populations, et ouvrir un dialogue constructif. Le maire du Blanc aimerait notamment organiser une conférence-débat avec des spécialistes. "C'est important que les citoyens aient toutes les informations pour se prononcer".

L'AHTI demande également un moratoire public.